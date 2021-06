Alessandro Gassmann, sì alla politica, ma c’è un problema: qualcuno glielo impedisce

La passione politica fa parte della sua vita, ma ha scelto di non scendere in campo: Alessandro Gassman è obbligato a resistere alla tentazione.

Il popolare attore Alessandro Gassman ha raccontato in un’intervista al quotidiano La Stampa la sua passione per la politica. E’un tema caldo, considerando le prossime elezioni comunali in arrivo nella sua città, Roma.

La passione parte da lontano: suo padre Vittorio non temeva di dire la sua in politica, ed Alessandro ha decisamente ripreso da lui. Sui social e dal vivo combatte quotidianamente la sua battaglia di civiltà.

Non solo nel talento di attore e nella personalità carismatica, ma anche nella voglia di non tacere di fronte alle ingiustizie.

Alessandro Gassman confessa: “Mi farebbe proprio piacere…”

Ecco quindi le parole consegnate al quotidiano torinese dall’attore

Intraprendere la carriera politica? Sì, ci ho pensato. Quando si tratta di salute pubblica, diritti civili e cose che trovo ingiuste dico e faccio quello che penso.

La sua è una posizione che però mal si concilia con quella che è la politica di oggi, nella quale spesso bisogna saper tacere e tenere per sé le proprie opinioni. E l’attore ne è consapevole.

Mi reca fatica, so che non dovrei farlo, mia moglie mi “cazzia” per questo, ma ritengo che, quando le regole basilari del vivere comune vengono disattese, sia giusto non accettarlo e farlo sapere.

Proprio la moglie sarebbe il più grosso ostacolo per Gassman ad intraprendere la carriera pubblica. Infatti la sua signora non ne sarebbe propriamente entusiasta, come ha raccontato lui stesso

