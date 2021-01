alessandro-preziosi-nel-cast-di-sandokan-oltre-a-can-yaman-e-luca-argentero

Can Yaman è Sandokan: a quando le riprese? Previste per l’estate 2021

Can Yaman è Sandokan nell’omonimo progetto internazionale Lux Vide previsto per il 2021. È una ellissima notizia per i fan dell’attore turco, famoso ormai anche in Italia. Abbiamo conosciuto Can Yaman prima nella soap Bitter Sweet e ora in Daydreamer (ancora in onda su Canale 5). Recita anche nella soap Signor Sbagliato, ancora inedita in Italia ma in arrivo nel nostro Paese. Per Sandokan quando iniziano le riprese? Stando a quanto riporta Che Tv Fa il 26 dicembre 2020, il primo ciak è atteso per l’estate 2021.

Sandokan dove è girato

Per ora sappiamo poco sulle riprese se non che è previsto l’utilizzo dei grandi studi Lux Vide di Formello. Non mancano ancora non meglio specificate “esotiche location internazionali” stando sempre a Che Tv Fa.

Sandokan quante puntate ha

Di Sandokan sono previsti otto episodi da 50 minuti ciascuno. La realizzazione di questa serie nasce da un’idea di Luca Bernabei a sua volta ispirata al personaggio inventato da Emilio Salgari nel Ciclo dei pirati della Malesia.

Sandokan cast, attori e personaggi

continua a leggere dopo la pubblicità

Can Yaman è Sandokan, il protagonista. Lo annuncia tramite il suo profilo Instagram. Ecco il post:

Can Yaman In Daydreamer Annuncia La Serie Tv Sandokan. Credits: Instagram Via Profilo Ufficiale @canyaman

Nella didascalia scrive: “Ora si prepara per Sandokan”, alludendo al suo personaggio Can Divit in Daydreamer. Questo ci fa intuire che vedremo quindi di nuovo Can con i capelli lunghi, perfetto per il ruolo di Sandokan. L’attore annuncia la notizia anche durante un intervento a Rtl 102.5, rivelando poi il nome di un altro attore molto amato dagli italiani che compare nella serie: Luca Argentero.

Can rivela: “È un progetto nuovo. È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare a un progetto internazionale come questo“.

continua a leggere dopo la pubblicità

Oltre a Can Yaman in Sandokan chi troviamo? Come accennato è confermato il nome di Luca Argentero nei panni del braccio destro del protagonista: Yanez de Gomera. Luca Argentero per molti fan italiani è ricordato per il ruolo di Andrea Fanti in Doc – Nelle tue mani, confermata per una seconda stagione.

Confermata anche la presenza di Alessandro Preziosi nella parte di Sir William Fitzgerald.

Sandokan chi interpreta Perla di Labuan?

Stando ad alcuni rumour online riportati da Gossip e TV potrebbe esserci un altro volto amato dal pubblico televisivo italiano. A differenza di Luca Argentero, non è ufficiale, ma potremmo trovare anche Alessandra Mastronardi. L’attrice è ricordata, tra le altre cose, per le parti di Eva ne I Cesaroni e Alice ne L’Allieva. È una delle interpreti il cui nome circola per la parte di Perla di Labuan.

Il ruolo, però, potrebbe essere anche di un’altra interprete. L’ipotesi più accreditata a fine gennaio 2021 è che venga scelta Miriam Leone. Secondo altre ipotesi Perla di Labuan potrebbe essere impersonificata da Sarah Felberbaum, Matilde Gioli o Nathalie Rapti Gomez. Quello che è certo, perché annunciato da Luca Bernabei di Lux Vide a gennaio 2021 è che “Marianna non sarà una statuina, come nella prima versione. Sarà anche lei una piratessa”.

continua a leggere dopo la pubblicità