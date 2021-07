alessandro-preziosi-una-furia-contro-mediaset,-“avrei-gradito-che-…”

Conosciamo tutti Alessandro Preziosi per essere un noto attore il quale è stato il protagonista di diversi film e soprattutto di diverse fiction andate in onda perlopiù in Mediaset. Proprio questa estate 2021 sarà il protagonista di una fiction intitolata Masantonio, dove interpreterà il personaggio principale.

Alessandro Preziosi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

Ad ogni modo, è stato proprio in queste ore che Alessandro Preziosi ha rilasciato un’intervista molto importante raccontando per la prima volta di essersi sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. In realtà questo intervento è avvenuto un po’ di tempo fa, ma Alessandro ne ha parlato soltanto adesso. Ma di cosa si tratta e perché Alessandro Preziosi si è dovuto sottoporre un intervento molto delicato? Come abbiamo già avuto modo di vedere quindi, Alessandro Preziosi nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni a il Fatto Quotidiano, ha raccontato per la prima volta di essersi sottoposto un po’ di tempo fa ad una operazione molto delicata.

Intervento alle corde vocali, l’attore racconta quanto accaduto

Nello specifico, l’ex fidanzato di Vittoria Puccini si è sottoposto ad un intervento alle corde vocali ritenuto necessario dopo che i medici avevano trovato un qualcosa che sarebbe potuto diventare qualcosa di molto grave. L’operazione sarebbe avvenuta esattamente nel marzo 2019, ma Alessandro ho voluto parlarne soltanto adesso. “Trovarono una piccola cosa che sarebbe potuta diventare qualcosa di più serio. E così mi hanno subito operato”. Queste ancora le parole dichiarate dal noto attore che sicuramente ha dovuto, in seguito a quest’operazione rivedere un po’ le sue abitudini e stili di vita cercando di eliminare il fumo e mangiare anche in modo più regolare. A distanza di 2 anni, fortunatamente l’attore sembra aver recuperato la forma fisica e ormai questa operazione è per lui soltanto un brutto ricordo.

Protagonista della fiction Masantonio

In questi giorni, il noto attore ha parlato anche di questo suo nuovo progetto lavorativo ovvero la fiction che andrà in onda in questa estate 2021 e che ha già avuto un grande successo in Francia. “Non mi metto a criticare le scelte aziendali. Però questa serie è un progetto in cui credo molto, ci abbiamo creduto tutti: la scrittura è potente, il livello del cast è alto, la storia ha un’evoluzione imprevedibile. Mi avrebbe fatto piacere se l’avessero messa a disposizione di una platea più ampia”. Queste le parole dell’attore.