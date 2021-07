alessandro-siani-e-vanessa-incontrada,-la-strana-coppia:-“insieme-per-stupire”

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani formano una nuova coppia? Cosa bolle in pentola? Tutti i dettagli al riguardo, da non crederci.

Da settembre la televisione italiana sarà soggetta a molti cambiamenti per quanto riguarda i conduttori e le novità dei programmi. In particolare Mediaset ha già annunciato particolari importanti.

Le veline cambieranno, Verissimo farà il bis e sarà trasmesso un doppio appuntamento nel weekend, di Barbara D’Urso nessuna traccia e Alessia Marcuzzi lascia la sua casa.

Tra queste novità spuntano i nomi di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, la nuova coppia del piccolo schermo.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani insieme, il motivo

La nuova coppia potrebbe essere alla guida della prossima stagione di Striscia la notizia. Ad annunciarlo ci ha pensato Dagospia.

Il giornale riporta che

Antonio Ricci rinnova già da settembre…E’ praticamente fatta per il duo formato da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada…

A quanto pare Mediaset sta riassestando le squadre visto che gli ascolti e lo share della scorsa stagione hanno lasciato un po’ a desiderare. E’ arrivato il momento di cambiamenti.

Una novità, sempre secondo Dagospia, riguarda la conduzione di Le Iene. A quanto pare sia Alessia Marcuzzi che Nicola Savino abbandonano la nave. Ma a chi lasceranno la flotta? L’ultima indiscrezione afferma che

Stanno cercando una coppia inedita

Mentre l’azienda di Berlusconi sembra in alto mare, alla Rai invece molti dei conduttori storici sono stati riconfermati. Tra questi Flavio Insinna, Eleonora Daniele e Carlo Conti. La rete nazionale sembra andare a gonfie vele.

Resta solo una questione da risolvere: chi prenderà il posto di Amadeus e Fiorello per la prossima edizione di Sanremo? Il pubblico vorrebbe rivedere ancora una volta il duo di amici, ma per il momento ci sono poche possibilità che questa cosa vada in porto. E’ ancora presto però per confermare o smentire, bisognerà attendere un po’ prima di avere notizie certe.