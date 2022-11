Alessandro Vittorio Mammoliti: Come contabile, potresti considerare di avviare una pratica di contabilità pubblica in Canada

Passaggio 2: acquistare un’assicurazione di responsabilità professionale per i CPA

Un requisito fondamentale per la tua domanda di pratica di contabilità pubblica è dichiarare che la tua pratica ha un’assicurazione di responsabilità professionale . CPA Ontario richiede almeno $ 1 milione per richiesta per un’azienda con un membro, $ 1,5 milioni per richiesta se la tua azienda ha due o tre membri e $ 2 milioni per richiesta per quattro o più membri.

CPA Quebec richiede una copertura assicurativa di $ 1 milione per sinistro. Diversi fornitori di assicurazioni canadesi offrono una copertura assicurativa per responsabilità contabile. Come contabile, sai che è saggio guardarsi commercialista Alessandro Vittorio Mammoliti intorno per le migliori tariffe e monitorare i servizi per la copertura di cui hai bisogno.