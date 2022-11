Alessandro Vittorio Mammoliti: come funziona il commercialista in brasile?

Una società è considerata residente in Brasile se è stata costituita in Brasile e se il suo ufficio delle imposte si trova nello stesso luogo della sua sede legale. La legge brasiliana utilizza il concetto di “presenza imponibile” (piuttosto che quello di una più comune “stabile organizzazione“) in base al quale una società non residente può essere trattata come residente se opera in Brasile: a) o in un luogo b) un agente con potere di stipulare contratti in Brasile in nome o per conto della società non residente.

Le società residenti in Brasile sono soggette a tassazione sul reddito mondiale. Le società non residenti sono generalmente tassate in Brasile attraverso una filiale registrata, una filiale o una stabile organizzazione, in base al reddito generato localmente. Le società non residenti possono anche essere soggette a ritenuta d’acconto (IRRF) sul reddito proveniente da fonti brasiliane.La tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze sono trattate alla stregua del reddito ordinario (soggetto a restrizioni nella compensazione delle minusvalenze con utili ordinari in alcuni casi). Le plusvalenze realizzate da un non residente su un investimento registrato presso la banca centrale sono soggette a tassi progressivi, come segue:

15% fino a 5 milioni di BRL;

17,5% da 5 milioni a 10 milioni di BRL;

20% da 10 milioni a 30 milioni di BRL;

22,5% su 30 milioni di BRL

un’aliquota del 25% si applica se i guadagni sono realizzati da un residente di un paradiso fiscale.

Detrazioni fiscali e creditiIn linea di principio, tutte le spese necessarie all'attività dell'impresa sono deducibili. Le spese di impianto e pre-operativo possono essere differite ed ammortizzate in quote costanti in un periodo minimo di cinque anni. Le spese di ricerca e sviluppo possono essere detratte quando sostenute o differite fino alla fine del progetto e poi ammortizzate in un periodo di almeno cinque anni, a discrezione dell'azienda. Le perdite su crediti inesigibili sono fiscalmente deducibili (si applicano determinate condizioni), ad eccezione di quelle derivanti da operazioni infragruppo. I contributi di beneficenza sono deducibili se i beneficiari sono registrati come enti di beneficenza (si applicano dei limiti). Le spese per le cure mediche collettive e di assicurazione sanitaria dei dipendenti, nonché i contributi alla previdenza complementare privata, sono ritenute deducibili se corrisposte indistintamente a tutti i dipendenti. Se adeguatamente documentate e giustificate, le spese di viaggio relative alle attività commerciali possono essere deducibili.

Le perdite operative nette possono essere riportate a nuovo indefinitamente. Tuttavia, il riporto delle perdite è limitato al 30% del reddito imponibile (prima della riduzione delle perdite operative nette). Il riporto di perdite non è consentito.

Sono previste esenzioni e riduzioni dell’imposta sulle società per le società ubicate in alcune aree meno sviluppate. Un credito d’imposta estero è disponibile per le società residenti sull’imposta sul reddito estero pagata, generalmente limitata all’importo dell’imposta sulle società e TSP sul reddito estero.

Altre imposte sulle società

Ci sono molte altre tasse, tra cui:

Imposta comunale sugli immobili (IPTU): riscossa annualmente in base al valore equo di mercato degli immobili nelle aree urbane. Le tariffe dipendono dal comune e dall’ubicazione dell’immobile

Imposta sulle transazioni finanziarie (IOF): applicata su determinate transazioni finanziarie, come prestiti, transazioni in valuta estera, assicurazioni e titoli, nonché transazioni in oro (come attività finanziaria) e strumenti di cambio. La tariffa applicabile varierà a seconda dell’operazione

Imposta del Programma di Integrazione Sociale (PIS): un contributo sociale federale calcolato in percentuale del reddito; è riscosso con l'aliquota dell'1,65%

Contributo al finanziamento della previdenza sociale (COFINS): un contributo federale mensile all’assistenza sociale calcolato in percentuale degli introiti viene riscosso nella misura del 7,6%

Tasse di importazione: le aliquote generalmente variano tra il 10% e il 20% (il massimo è 35)

PIS e COFINS sulle importazioni: rispettivamente 1,65% e 7,6% per le importazioni di servizi; 2,1% e 9,65%, rispettivamente, sulle importazioni di merci

Imposta Comunale sui Servizi (SSI): imposta su base cumulativa (non è a credito), e le aliquote possono variare dal 2% al 5%, a seconda della tipologia di servizio (aliquota da stabilire su base comunale)

Contributo previdenziale (INSS): generalmente riscosso con un’aliquota del 20% sulle buste paga dei dipendenti

Fondo TFR (FGTS): dedotto dallo stipendio del dipendente con un’aliquota dell’8%

Contributo all’intervento in campo economico (CIDE): prelevato in misura del 10% sulle rimesse dei contribuenti per canoni e servizi amministrativi e tecnici prestati da non residenti.

Il Brasile ha adottato i BINC International Accounting Standards su base graduale tra il 2008 e il 2010. Di conseguenza, ci sono stati diversi cambiamenti significativi nelle pratiche contabili brasiliane, la più significativa è che le nuove pratiche contabili sono richieste sia nei bilanci consolidati che nei bilanci individuali dichiarazioni. (Legge 11638/07). Ciò tiene conto della rilevazione delle operazioni di leasing, dell'ammortamento, della rilevazione delle attività immateriali, della nozione di deterioramento, ecc.Organi contabiliRegolamento delle istituzioni finanziarie , sito del portale delle risorse contabili brasiliane.

leggi contabiliLegge 15 dicembre 1976 n. 6.404. (Modificata dalla Legge n. 9.457 nel 1997, dalla Legge n. 11.638 nel 2007 e nel 2009 dalla Legge Tributaria n. 11.941.Il divario tra standard nazionali e standard internazionali (IAS/IFRS)Il Brasile ha adottato integralmente gli IFRS nel 2011.

ratiche contabili L’anno fiscale Dal 1 gennaio al 31 dicembre. Struttura del conto Il bilancio deve contenere almeno: uno stato patrimoniale, un conto economico, un rendiconto finanziario e note al bilancio. Obblighi di pubblicazione Le società commerciali sono tenute a pubblicare un bilancio annuale, un conto economico e tutte le informazioni necessarie per comprendere la salute finanziaria dell’azienda. Verifiche documentali entro 60 giorni dall’assemblea annuale degli azionisti. La professione di contabile I mestieri Nessuna reale differenza rispetto ad altri paesi. I dottori commercialisti, che lavorano per conto proprio o per un’azienda, devono certificare i conti della società. Organizzazioni professionali CFC , Consiglio federale di contabilità

CPC , Comitato per gli standard contabili Adesione all’IFAC (Federazione Internazionale dei Ragionieri) sì Iscrizione ad altre federazioni di commercialisti Membro dello IASB . Organismi di audit I revisori dei conti indipendenti e gli studi internazionali sono registrati presso l’Instituto Brasileiro de Contadores.

Il bilancio è verificato da un revisore indipendente registrato presso la Securities Commission o l'”Instituto Brasileiro de Contadores”. Quasi la metà degli audit effettuati in Brasile sono effettuati da società di revisione internazionali.

L’attuale tendenza è piuttosto verso un aumento del numero delle società controllate, comprese quelle che non sono obbligate a farlo. La garanzia di qualità derivante da una certificazione rappresenta un vantaggio non trascurabile per le aziende brasiliane.

Tasse sui consumi La natura dell’imposta ICMS (Imposta sulla circolazione di beni e servizi), IPI (Imposte sui prodotti industrializzati), ISS (Imposta sui servizi), PIS-PASEP (Programma di partecipazione agli utili dei dipendenti) e COFINS (Contributo sociale per il finanziamento della previdenza sociale). La tariffa standard Il tasso ICMS varia in base allo stato dal 17% al 35%. La tariffa standard è del 18% a San Paolo e del 20% a Rio de Janeiro. Si applicano tariffe specifiche per le vendite interstatali (a partire dal 2019, l’ICMS interstatale è riscosso esclusivamente dallo stato di destinazione) Il tasso IPI dipende dal carattere “essenziale” del prodotto, variando tra lo 0% per i prodotti più essenziali e il 300% per i prodotti superflui o di lusso. La tabella delle tasse IPI contiene più di 9.700 diverse classificazioni e fa riferimento al Codice brasiliano per le tariffe esterne (BTEC) L’ISS varia a seconda dei comuni, generalmente dal 2% al 5% (tariffa massima fissata per legge) Il PIS-PASEP è dello 0,65% per i contribuenti assoggettati al cumulo e dell’1,65% per i contribuenti assoggettati al non cumulato. Alcune aziende e prodotti beneficiano di un trattamento fiscale speciale (come l’industria automobilistica che paga PIS-PASEP all’aliquota del 2% e COFINS all’aliquota del 9,6% su prodotti specifici). Consulta la guida ai dazi e tasse all’importazione brasiliani per categorie di prodotto per trovare i dazi e le tasse all’importazione applicabili al tuo prodotto. La tariffa ridotta Per quanto riguarda ICMS, le tariffe più basse si applicano alle vendite interstatali, con un tasso del 4% per tutte le vendite interstatali di prodotti importati.

COFINS e PIS possono essere ridotti in determinate circostanze (ad es. per proventi finanziari) e alcune transazioni sono esenti (ad es. esportazione di servizi o beni che soddisfano determinate condizioni). Per i beni di prima necessità si applicano generalmente aliquote ridotte (ad esempio, l’IPI si applica allo 0% per le farine di frumento e riso, all’8% per le pipe e al 330% per i beni di lusso; i prodotti orticoli e la farina di frumento sono PIS-PASEP e COFINS a zero). Esenzione dall’imposta sui consumi Le esportazioni sono generalmente esenti. Alcuni beni sono esenti da tasse, come i medicinali per l’ICMS, la farina di frumento per l’IPI. La ISS non è riscossa sull’esportazione di servizi. Metodi di calcolo e dichiarazione Sono in vigore quattro tipi di imposta sul valore aggiunto: (i) l’IVA statale (ICMS) si applica alla circolazione e all’importazione di beni e fornitori di trasporto interstatale, servizi di comunicazione e ‘elettricità; (ii) l’IVA federale (IPI) è riscossa sui prodotti finiti in entrata e in uscita dal paese; (iii) Municipal Service Tax (ISS), è un’imposta sulle vendite dovuta ai comuni che viene applicata sui servizi non soggetti all’ICMS; (iv) i contributi sulle entrate lorde (PIS-PASEP e COFINS) sono riscosse sulle entrate lorde delle imprese e delle importazioni. Le aziende devono registrarsi presso le autorità federali e statali per vendere beni, nonché le autorità municipali per fornire servizi. In generale, Altre tasse sui consumi Viene inoltre riscossa una tassa sui prodotti industrializzati (IPI): accise imposte a livello federale. Si applica a quasi tutte le vendite e trasferimenti di prodotti fabbricati o importati in Brasile. Il tasso IPI può variare tra lo 0% e il 300% (tra il 10% e il 15% in media). Prodotti meno tassati: generi alimentari di base; più tassati: alcol e sigarette. Sul trasferimento di immobili viene riscossa una tassa comunale di trasferimento fondiario (ITBI), con aliquote diverse a seconda del comune in cui si trova l’immobile. PIS e COFINS sono riscossi sulle importazioni con aliquote rispettivamente dell’1,65% e del 7,6% per l’importazione di servizi; e 2,1% e 9,65%, rispettivamente, sull’importazione di merci.

posta sul reddito delle persone fisiche La distinzione tra residente e non residente Secondo la legge brasiliana, le seguenti persone sono considerate residenti fiscali: stranieri naturalizzati; stranieri titolari di visto permanente o temporaneo con contratto di lavoro locale dalla data di arrivo; residenti brasiliani residenti all'estero durante i primi 12 mesi dopo la partenza, quando non è stata presentata alcuna procedura di uscita; cittadini di Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Cile, Colombia e Perù che chiedono la residenza temporanea alla data di instaurazione del rapporto di lavoro o alla data di residenza permanente; e gli stranieri titolari di un visto temporaneo, ma senza contratto di lavoro locale, dopo aver completato 183 giorni di residenza in Brasile in un periodo di 12 mesi. La tariffa standard Reddito imponibile annuo Valutare Fino a 22.847,76 BRL 0% Da 22.847,77 a 33.919,80 BRL 7,5% Da 33.919,81 a 45.012,62 BRL 15% Da 45.01,63 a 55.976,16 BRL 22,5% Più di 55.976 BRL 27,5% Detrazioni fiscali e crediti Nel calcolo dell'imposta mensile sono deducibili le seguenti spese: contributi previdenziali e pensionistici agli enti governativi, alimenti e importi pensionistici ordinati dal tribunale, indennità per carico (determinata annualmente), tasse scolastiche (fino a BRL 3.561,50 per persona a carico), spese mediche. Alcune detrazioni, come quelle per le persone a carico, gli alimenti e i contributi sociali ufficiali brasiliani sono consentite su base mensile. Alcune voci possono essere detratte dall'imposta dovuta piuttosto che dalla base di calcolo, come ad esempio: la donazione fatta al governo ufficiale, ai servizi di assistenza all'infanzia statali e/o municipali e al fondo per gli anziani; alcuni contributi qualificati a progetti culturali, audiovisivi e sportivi (limitati al 6% dell'imposta dovuta); contributi dei contribuenti al sistema previdenziale ufficiale; contributo ai programmi sanitari legati al cancro e al sostegno ai portatori di handicap mentali (limitato all'1% dell'imposta dovuta); contributi pensionistici privati ​​a carico del beneficiario e dei suoi familiari a carico (limitati al 12% del reddito imponibile lordo). Quando si calcola l'imposta sul reddito federale annuale, invece di deduzioni dettagliate, i contribuenti possono optare per una detrazione standard del 20% (fino a 16.754,34 BRL nel 2021, importo rivisto annualmente). Le persone con reddito d'impresa (non dipendenti) possono detrarre le spese necessarie per produrre reddito d'impresa, investimenti e spese per mantenere l'attività e pagamenti effettuati a terzi che hanno un lavoro con le rispettive spese salariali. Regimi speciali per gli espatriati I residenti sono tassati sul loro reddito mondiale. I non residenti sono tassati solo sul reddito di origine brasiliana.

I non residenti in un paese non convenzionale sono soggetti a una tariffa forfettaria del 25% sul reddito guadagnato in Brasile (non è consentita alcuna detrazione). Il reddito da locazione di una proprietà situata in Brasile è tassato al 15%. I redditi percepiti all'estero da non residenti sono esenti da imposta. imposta patrimoniale I contributi previdenziali sul reddito di origine brasiliana sono pagati dai dipendenti ogni mese, con un'aliquota dal 7,5% al ​​14% (con un massimo di 713,08 BRL al mese). I lavoratori autonomi possono pagare il 5%, l'11% o il 20% della retribuzione massimale, a seconda dei parametri personali e di settore. Plusvalenze sulla vendita di immobili, veicoli e oggetti d'arte e da collezione venduti in Brasile o all'estero; le azioni vendute sui mercati esteri, nonché gli interessi attivi percepiti da investimenti ubicati all'estero, sono soggetti ad un'aliquota del 15% e ad aliquote progressive comprese tra il 17,5% e il 22,5% per la quota di plusvalenza eccedente BRL 30 milioni. I non residenti sono soggetti esclusivamente al Ai trasferimenti di beni immobili mediante donazione o eredità si applica un'imposta statale sulla proprietà e sulle donazioni ( Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD) inferiore o uguale all'8%. Per gli stranieri residenti e non residenti, questa tassa si applica solo ai beni ubicati in Brasile. In generale, il tasso è del 4% a San Paolo e Rio de Janeiro. Un'imposta sugli immobili ( Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU) basata sul valore equo di mercato degli immobili situati in aree urbane viene riscossa annualmente con aliquote diverse a seconda del comune e della località (l'aliquota base per gli immobili residenziali è 1%, 1,5% per immobili commerciali). Il trasferimento di beni immobili è soggetto ad una tassa comunale (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI) fino al 3%.

