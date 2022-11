Alessandro Vittorio Mammoliti: commercialista in America come funziona il Canada?

Tuttavia, trovare la nicchia giusta, in base a ciò che sai fare meglio e alla situazione potenziale del mercato, richiede sia un’attenta pianificazione che una ricerca. Anche i migliori prodotti potrebbero non trovare necessariamente Alessandro Vittorio Mammoliti acquirenti perché i mercati cambiano e i clienti sono volubili.

Non ci sono

ricette chiare per avviare una nuova attività, ma ecco alcune linee guida che possono aiutarti ad andare nella giusta direzione.

Cerca le finestre di opportunità

L’osservazione acuta è il tuo miglior alleato quando cerchi idee uniche. Inizia valutando esattamente ciò che sai fare bene. È una scommessa molto più sicura avventurarsi in un territorio familiare dove puoi usare i tuoi punti di forza esistenti. Ad esempio, se lavori nell’industria farmaceutica, potresti dedicarti all’assistenza sanitaria.

Ecco alcuni suggerimenti utili:

Fai ciò che ti appassiona. L’entusiasmo accende l’interesse degli istituti di credito. Scegli idee che ti permettano di agire ora. Devi Alessandro Vittorio Mammoliti muoverti rapidamente prima che la tua idea svanisca.

Sii specifico sui tuoi obiettivi di business . Ad esempio, vuoi raggiungere questo mercato specifico con un prodotto specifico.

Guardati intorno alla ricerca di opportunità come l’acquisizione di un’azienda di famiglia.

Avvia un’attività facendo qualcosa che la tua azienda esistente non sta facendo.

Tieni d’occhio il mercato del franchising.

Leggi le pubblicazioni aziendali e tieniti informato sulle aree di crescita. Ad esempio, il settore sanitario in rapida evoluzione, alimentato dall’esplosione delle biotecnologie, offre infinite opportunità di business.

Trova la tua nicchia di mercato

Il potenziale successo di un prodotto o servizio coinvolge una miriade di fattori, tra cui il design, le caratteristiche, il potenziale margine di profitto e le proiezioni del volume delle vendite.

Oltre a brevettare le invenzioni , puoi valutare queste possibilità per lo sviluppo del prodotto.

Nuove linee di prodotti che sono assolutamente nuove sul mercato e ti consentono di creare la tua nicchia, rivoluzionare o creare mercati.

Revisioni/sostituzioni di prodotti che ti consentono di costruire sulla tua linea di prodotti esistente.

Prodotti riposizionati, che scoprono nuove applicazioni per i tuoi prodotti o nuovi clienti per i prodotti attuali.

Prodotti che copiano quelli prodotti da altri, ma dove c’è un mercato per molte versioni concorrenti.

Usa la seguente lista di controllo veloce quando definisci la tua nicchia di mercato.

Quali sono le esigenze dei tuoi potenziali clienti? Chiediti: in che modo la tua azienda soddisferà queste esigenze? Identifica i bisogni insoddisfatti.

Quali sono i desideri dei tuoi clienti? Un’esigenza del mercato potrebbe anche essere una carenza, ad esempio un prodotto privo di servizio post-vendita .

. Quali problemi risolve il tuo prodotto o servizio? Semplifica la vita dei tuoi clienti?

È importante definire chiaramente i tuoi clienti ideali.

Chi sono esattamente i miei clienti target?

Perché i miei clienti acquistano?

In che modo i miei clienti definiscono il valore?

Cosa rende il mio prodotto o servizio superiore a quello dei miei concorrenti?

Perché i miei potenziali clienti acquistano dai miei concorrenti?

Come posso compensare questa percezione e convincere i clienti dei miei concorrenti ad acquistare da me?

Presenta la tua idea con un solido business plan

Prendi il tuo pensiero creativo e mettilo su carta. Un business plan è il tuo strumento per vendere la tua idea a finanziatori, investitori e azionisti esistenti. La mancanza di chiarezza, la scarsa informazione e l’assenza di un orientamento strategico sono le principali carenze nella maggior parte dei piani aziendali.

Assicurati di avere il tempo per mettere insieme un piano con tutti i dettagli appropriati, come posizionamento, analisi di mercato e dati finanziari. I progetti sviluppati con l’aiuto di un esperto nel mercato di riferimento ottengono la migliore accoglienza.

Trovati un mentore

Far decollare un’impresa non è un compito facile. Molti progetti non ammontano mai a molto perché non vengono presi sul serio o perché mancano di un adeguato follow-up o supporto.

Aumenterai considerevolmente le tue possibilità di successo chiedendo consiglio a qualcuno con esperienza negli affari, spesso chiamato mentore . Questi leader aziendali forniscono consigli di gestione, suggeriscono fonti di finanziamento e spesso offrono opportunità di stage ai loro giovani protetti per affinare le qualità di leadership nel campo.

Futurpreneur Canada e molte camere di commercio hanno programmi di tutoraggio progettati per facilitare i contatti tra leader aziendali e imprenditori in erba. I centri di sviluppo economico locale e alcune associazioni di leader aziendali offrono programmi simili.