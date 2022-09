Alessandro Vittorio Mammoliti: Il sistema di previdenza sociale danese è finanziato principalmente attraverso il gettito fiscale

Alessandro Vittorio Mammoliti in Danimarca guida 2022 Contributi previdenziali

Il sistema di previdenza sociale danese è finanziato principalmente attraverso il gettito fiscale ordinario e solo contributi previdenziali molto limitati per dipendenti e datori di lavoro.

Tutte le persone che lavorano in Danimarca e che sono interamente soggette a imposta nei confronti della Danimarca e che sono coperte dalla sicurezza sociale danese devono anche pagare la pensione integrativa del mercato del lavoro (ATP).

I contributi previdenziali danesi e, in alcuni casi, i contributi previdenziali esteri sono deducibili dal reddito personale ai fini fiscali. Il datore di lavoro è tenuto a trattenere e versare i contributi per conto dei propri dipendenti.

Tariffe annue di previdenza sociale (2022) DKK Dipendente: ATP 1.135,8 Datore di lavoro: ATP 2.271,6 Contributo al fondo maternità 1.350 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, stimata * 5.000 Altri regimi di previdenza sociale pubblica, in parte stimati 5.300

* Si informa che la stima dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può variare, a seconda dell’ambito lavorativo in cui è impiegato il dipendente assicurato, del numero di dipendenti che il datore di lavoro intende assicurare, della specifica compagnia assicurativa, ecc.

Tasse sui consumi

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’aliquota IVA danese è del 25%.

Tasse sul patrimonio/valore netto

Dal 1997 l’imposta sul patrimonio è stata abolita. Tuttavia, gli individui devono comunque compilare le dichiarazioni patrimoniali.

Tasse di successione, successione e donazioni

L’eredità lasciata da un residente danese è, in generale, soggetta all’imposta di successione danese indipendentemente dal paese di residenza del beneficiario. L’eredità ricevuta da un residente danese da un individuo che non era residente in Danimarca prima del decesso non è soggetta all’imposta di successione danese, a meno che l’eredità non consista in proprietà situate in Danimarca o in beni relativi a un PE in Danimarca. Tuttavia, se una successione viene risolta davanti a un tribunale danese, l’intera eredità diventerà imponibile in Danimarca, indipendentemente dal paese di residenza del defunto e degli eredi. L’imposta di successione ammonta al 15% e viene riscossa sulla parte del patrimonio che spetta ai figli e ai discendenti del defunto, figliastri e loro discendenti, genitori o conviventi durante gli ultimi due anni di vita. I pagamenti di successione e assicurativi a carico del coniuge del defunto sono esenti dall’imposta di successione. L’eredità ricevuta da eventuali parenti diversi da quelli sopra indicati è assoggettata ad un’imposta supplementare di successione pari al 25% del valore del bene previa detrazione del primo 15%. Le tasse non vengono riscosse sui primi 312.500 DKK (nel 2022) dell’eredità.

I regali e le donazioni non superiori a 69.500 DKK (nel 2022) ai discendenti del donatore sono esenti da imposta. I regali ai coniugi del discendente non possono superare DKK 24.300 (nel 2022) per essere esenti da imposta. Doni e donazioni alla prole del donatore e ai loro discendenti superiori a 69.500 DKK sono riscossi con un’imposta sulle donazioni pari al 15% e le donazioni ai genitori acquisiti e ai nonni acquisiti del donatore sono riscosse con un’imposta sulle donazioni del 36,25%. Doni o eredità tra persone non imparentate sono imponibili come reddito ordinario se il destinatario è completamente soggetto a imposta nei confronti della Danimarca. Un regalo non è deducibile per il donatore.

Tasse di proprietà

Imposta sul valore della proprietà

I proprietari di immobili sono obbligati a pagare l’imposta sul valore della proprietà. L’imposta sul valore della proprietà ammonta annualmente allo 0,92% del valore di una proprietà fino a 3.040.000 DKK e al 3% del valore superiore a 3.040.000 DKK. Tuttavia, se l’immobile è stato acquistato entro e non oltre il 1 luglio 1998, viene concessa una detrazione.

L’imposta sul valore della proprietà viene addebitata sia sulle proprietà danesi che su quelle situate in un altro paese. Le proprietà che vengono affittate non sono soggette all’imposta sul valore della proprietà, indipendentemente da dove si trova la proprietà. Invece, l’utile netto dell’attività di noleggio è tassabile.

Tasse immobiliari e fondiarie

I proprietari dell’immobile sono inoltre tenuti a pagare le tasse sulla proprietà e sui terreni al comune in cui è situato l’immobile. La tassa di proprietà e fondiaria è calcolata sulla base del valore del terreno ed è regolata dal consiglio comunale. L’imposta viene riscossa in ogni comune.

Lusso e accise

In Danimarca, sulle merci si applicano numerose accise e dazi (ad es. palline leggere, zucchero, liquori, tabacco). Le tasse/imposta sono pagate indirettamente dal consumatore attraverso i prezzi dei beni e sono quindi trattenute e pagate alle autorità dal soggetto che vende i beni. Alcune di queste tasse dovrebbero essere ridotte o abolite nei prossimi anni.

Tasse di bollo

In generale, l’imposta di bollo si verifica principalmente in relazione alla registrazione di diritti su proprietà e terreni.

Inoltre, i documenti assicurativi sono soggetti all’imposta di bollo se il rischio è situato in Danimarca.

Tasse/imposta sulle auto

Quando un veicolo a motore viene immatricolato per la prima volta in Danimarca, deve essere pagata una tassa di immatricolazione. Il veicolo a motore non può ottenere la targa prima del pagamento del dazio.

Le tariffe nel 2022 per le autovetture sono il 25% del valore fino a 65.800 DKK, l’85% del valore da 65.801 DKK fino a 204.600 DKK e il 150% del valore in eccesso.

Se si prevede che il soggiorno in Danimarca sarà temporaneo, potrebbero essere applicate altre regole.

C’è anche un’aggiunta ambientale al valore imponibile delle auto aziendali. L’aggiunta consiste nella tassa annuale sugli autoveicoli, che è una tassa fissa trimestrale da pagare su tutte le auto. L’aggiunta ambientale fornisce un ulteriore incentivo per il dipendente a scegliere un’auto aziendale a basso consumo di carburante, poiché la tassa sugli autoveicoli si basa sul consumo di carburante dell’auto.

Dazi doganali

Le merci per uso privato possono essere importate in franchigia doganale in Danimarca da un altro paese dell’Unione Europea (UE). La Danimarca rispetta le linee guida dell’UE in merito alle quantità di sigarette, liquori, vino e birra da considerare per uso privato.

Inoltre, l’importazione di beni personali in arrivo da un Paese non UE può essere esentata da dazi doganali, accise e IVA, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni.

Secondo le norme della legge doganale danese, una persona è obbligata a informare le autorità fiscali se la Danimarca viene iscritta o lasciata con importi in contanti, assegni di viaggio o simili con un valore superiore a 10.000 euro (EUR).

Le autorità fiscali danesi devono essere informate anche di conti bancari e depositi esteri. Devono essere presentate anche informazioni sulla vita straniera, sui regimi pensionistici e sugli investimenti. I moduli speciali devono essere depositati.

Imposta sulla crescita di un regime pensionistico (imposta PAL)

In Danimarca, le persone fisiche sono tassate per l’aumento dei loro regimi pensionistici. L’aliquota fiscale è fissata al 15,3%. È possibile per le persone che si trasferiscono all’estero richiedere l’esenzione da questa tassa.

L’imposta PAL è riscossa dalla compagnia di assicurazioni o fondo pensione, ecc. che è obbligata a trattenere e pagare l’imposta per conto del proprietario del piano.

Tassa di uscita

La tassazione di uscita si applica alle persone che sono state considerate residenti e residenti in Danimarca, che stanno lasciando la Danimarca con beni, inclusi ma non limitati a azioni, opzioni, obbligazioni, determinati piani pensionistici, determinati investimenti immobiliari, ecc.

Nel caso in cui i legami di un individuo con un altro paese durante il soggiorno in Danimarca siano stati in un paese con il quale la Danimarca non ha un DTT, le norme sulla tassa di uscita possono applicarsi se l’individuo è stato considerato residente in Danimarca secondo le norme interne danesi.

Per ciascun tipo di attività si applicano norme specifiche sull’imposta in uscita. Tuttavia, la tassa di uscita per le persone fisiche che lasciano con azioni, obbligazioni, crediti e contratti finanziari si applica solo se la persona fisica è stata soggetta alla tassazione danese completa (residente o residente e residente in un trattato fiscale) per almeno sette degli ultimi dieci anni al data di partenza (data in cui cessa la tassazione dei residenti).

Le regole si applicano ad attività, azioni, fondi di investimento, contratti finanziari, conti di deposito, ecc. sia danesi che esteri.

Se previsto dalle norme sull’imposta di uscita, i beni, ecc. compresi saranno considerati come realizzati alla data di partenza e l’individuo sarà tenuto a pagare l’imposta danese dovuta su questa plusvalenza non realizzata (questa è la cosiddetta tassa di uscita, ‘ fraflytterskat ‘ in danese). Potrebbe essere possibile presentare istanza di rinvio del pagamento dell’imposta di uscita, purché siano soddisfatte alcune condizioni e gli obblighi ricorrenti. L’eventuale accordo di rinvio sarà diverso a seconda del tipo di attività/investimento in questione.

Dovere mediatico

Tutte le persone che dispongono di un dispositivo televisivo, radiofonico o multimediale con accesso a Internet sono tenute al pagamento di un’imposta annuale sui media di 619 DKK (2021). Il dovere copre parte della spesa pubblica associata al mantenimento dell’agenzia di media di proprietà statale, che fornisce servizi televisivi, radiofonici e Internet. Si prega di notare che questa tassa sui media verrà gradualmente eliminata ed entro il 1 gennaio 2022 i media pubblici saranno finanziati dalle imposte sul reddito ordinarie.