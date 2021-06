Alessia Elefante è la ragazza che da quasi 5 anni fa gol nel cuore di Gianluigi Donnarumma

Il giovane portiere 22enne della Nazionale di calcio dell’Italia Gianluigi Donnarumma è fidanzato dal 2016 con Alessia Elefante. Da quasi cinque anni insieme, Gianluigi e Alessia sono entrambi originari di Castellammare di Stabia. L’anno prima, a soli 16 anni e 8 mesi, il calciatore, talento precoce del pallone, ha esordito in Serie A.

La storia d’amore tra Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

La loro è una storia d’amore romantica: entrambi campani di Castellammare di Stabia, si conoscono da sempre e per un breve periodo si sono frequentati come amici. Col tempo l’attrazione ha fatto scoccare la scintilla e da quasi cinque anni, un anno dopo l’inizio della carriera del giocatore nel Milan, si sono fidanzati. La coppia nel 2017 è andata a convivere insieme, dopo aver portato avanti per un anno la loro relazione a distanza. Dai social della 24enne non trapela alcuna informazione sulla relazione e sulla sua vita privata, anche perché sono blindatissimi e riservati soltanto agli amici. Gianluigi invece è più aperto e di rado pubblica su Instagram delle foto di loro insieme.

Alessia Elefante parte della famiglia per Gianluigi Donnarumma

Alessia Elefante, che è una ragazza molto riservata, nelle occasioni più importanti si è sempre mostrata a fianco al suo compagno. Così è stato per il compleanno di 18 anni del fidanzato, di quasi due anni più piccolo di lei. Donnarumma il 25 febbraio del 2017, raggiunta la maggiore età, condivise una foto che lo ritraeva in compagnia di Alessia (all’epoca già maggiorenne), a cui aggiunse una dolce dedica: “Finalmente 18 amore mio“. Il campione ha pubblicato anche altre foto in cui è in compagnia della fidanzata, molte delle quali li ritraggono in vacanza, l’unico vero momento di relax dal campionato e dagli impegni calcistici per il portiere. E soprattutto una delle poche occasioni in cui Alessia e Gianluigi possono essere solo due ragazzi che si godono i loro momenti di libertà insieme.

Alessia Elefante sostiene il portiere, pronto a lasciare il Milan

Donnarumma, supportato nella vita privata da Alessia, è attualmente impegnato a difendere la porta della Nazionale italiana a Euro 2020. Il giocatore sta vivendo giorni molto impegnativi anche per quanto riguarda il suo futuro calcistico. Gigio infatti potrebbe passare alla squadra francese del Paris Saint-Germain, con la quale avrebbe – secondo Gigi Buffon (che ha parlato ai microfoni di Sky sport) – “la possibilità di vincere la Champions. Parigi è una bellissima città, la società è importantissima e la squadra fortissima“. Tuttavia dalla Francia rimbalza l’ipotesi di un prestito del portiere nella prossima stagione, per non rischiare di compromettere l’equilibrio dello spogliatoio, a causa del dualismo che si creerebbe con Keylor Navas. Per ora niente è certo, ma è probabile che Alessia e Gianluigi dovranno fare i bagagli per trasferirsi in un’altra città.