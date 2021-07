alessia-macari-annuncia-la-gravidanza-e-punge-belen-rodriguez:-il-motivo

Alessia Macari incinta, la frecciata a Belen Rodriguez: “Non voglio copiare nessuno”

Alessia Macari, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo della ciociara ad Avanti un altro, nonché prima vincitrice del Grande Fratello Vip, è in dolce attesa. A dare l’annuncio della gravidanza è proprio la stessa Alessia Macari, attraverso le pagine del settimanale Chi. “Sono quasi mamma!”, afferma la showgirl al settimo cielo, raccontando che lei e suo marito, il calciatore Oliver Kragl, nonostante siano sposati da poco non hanno voluto attendere più di tanto prima di metter su famiglia. In attesa di scoprire il sesso del bambino, Alessia Macari svela alcuni dei nomi su cui sta riflettendo per il nascituro, e tra questi, nel caso fosse una femminuccia c’era anche Luna, come il nome della bambina di Belen Rodriguez. Alessia Macari è molto seccata dal fatto che la showgirl abbia scelto questo nome per sua figlia, affermando che il nome Luna per lei ha un significato particolare in quanto, apparteneva alla sua cagnolina scomparsa. “Belen Rodriguez ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno…Non copio!”, dichiara decisa la Macari.

Alessia Macari diventerà mamma: “Sono al quarto mese”

Alessia Macari e suo marito Oliver Kragl sono al settimo cielo per l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia. “Sono al quarto mese”, svela Alessia Macari raccontando di essere rimasta incinta al primo tentativo, e di aver scoperto la notizia in maniera molto particolare. L’ex gieffina racconta di aver fatto due test che avevano dato esito negativo, però qualche giorno dopo a causa di un’abbuffata di hamburger e patatine, Alessia Macari è stata molto male al punto da pensare che i suoi sintomi potessero essere riconducibili ad una gravidanza. Così la showgirl si è decisa a fare un terzo test che ha prodotto esito positivo.

Alessia Macari fa una confessione sulla gravidanza: “I primi mesi sono stati tostissimi”

Alessia Macari, anche se non chiamerà sua figlia Luna, come Belen Rodriguez, da poco diventata mamma, racconta che una volta scoperto di essere incinta è rimasta sotto choc per la felicità. La showgirl però ammette di aver vissuto anche momenti difficili dovuti al fatto che per essere sicuri che la gravidanza procedesse nel migliore dei modi, hanno dovuto attendere i canonici tre mesi. “Questi primi mesi sono stati tostissimi”, ammette Alessia Macari, affermando che ora è felice e sta bene.

