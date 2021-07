alessia-macari,-l’ex-ciociara-prima-lancia-una-frecciatina-a-belen-ma-poi-chiarisce-“io-adoro-…”

Alessia Macari, l’ex Ciociara del fortunatissimo programma condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro e inquilina della prima edizione del Grande fratello vip, è incinta ed è al settimo cielo. La 28enne, da poco sposata, è già al quarto mese di gravidanza ma non conosce ancora il sesso del suo bambino e sprizza felicità da tutti i pori. Per l’occasione, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in occasione della quale era sembrato che avesse lanciato una frecciatina a Belen ma poi la stessa Macari ha voluto chiarire sui social cosa intendeva dire con le sue parole che , suo malgrado, sono state fraintese. Vediamo cosa è accaduto.

Alessia Macari rilascia un’intervista al settimanale Chi e parla di Belen

Alessia Macari, per annunciare la sua prima gravidanza, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha raccontato che aspetta un bambino, del quale non conosce ancora il sesso, dal marito Oliver Kragl, giocatore del Benevento.

L’ex ciociara e il calciatore tedesco si sono sposati dal 2019 e durante il lockdown, dopo aver deciso di volere un bambino, hanno realizzato il sogno al primo tentativo tanto che la Macari sulle pagine del settimanale Chi ha dichiarato: “Che bomber mio marito!”. La coppia, al settimo cielo, accoglierà il piccolo o la piccola tra dicembre e gennaio ma non appena sapranno il sesso organizzeranno gender reveal party: si tratta di una festa organizzata proprio per comunicare agli invitati, parenti e amici, il sesso del bambino.

Alessia Macari, a proposto della sua tanto voluta gravidanza, ha parlato di Belen che è appena diventata mamma, per la seconda volta, della piccola Luna dopo aver avuto sette anni fa Santiago da Stefanio De Martino.

La Macari di Belen ha detto: “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”.

Il chiarimento di Alessia Macari sui social

Dopo questa dichiarazione tanti hanno pensato che la Macari avesse voluto lanciare una frecciatina abbastanza velenosetta a Belen e, dopo che glielo hanno fatto notare la Macari è ritornata a parlare ma questa volta sui social e ha detto sulla sua pagina Instagram: “Nessuna frecciatina a Belen anzi, l’ho sempre ammirata. Adoro i nomi che sceglie, che era più un complimento che altro”.