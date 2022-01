alessia-macari-mamma,-ondata-d’affetto-dopo-il-parto:-“grazie-a-tutti”

Alessia Macari è diventata mamma e confessa: “Avevo il Covid, è stata una grande sofferenza”

Alessia Macari è diventata da poco mamma di una bellissima bambina. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui social. Purtroppo però il parto non è stato affatto semplice per l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Cos’è successo? Il giorno prima del parto ha saputo di essere positiva al Covid. Una notizia che ovviamente l’ha gettata nello sconforto più totale, soprattutto perchè ha poi dovuto partorire completamente da sola:

“Vi scrivo con tanta sofferenza…Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito…”

Si segnala che anche il marito di Alessia Macari è risultato essere positivo al Covid – 19.

Alessia Macari mamma fa una confessione: “Vissuto momenti difficili, grazie a tutti”

Alessia Macari, sempre in questo suo post su instagram, dopo aver rivelato di essere stata costretta a partorire sola perchè ha saputo di essere positiva al Covid il giorno prima, ha anche tenuto a precisare di aver rispettato tutte le regole sanitarie scrupolosamente. Per tale ragione c’è rimasta di sasso quando ha saputo invece di avere il Covid – 19:

“Ci tengo a sottolineare che da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa la vaccinazione…”

Alessia Macari, la quale è finita al centro del gossip tempo fa, ha poi dichiarato di aver vissuto momenti davvero complicati all’interno del reparto Covid: “Ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai…” Sono stati giorni difficili ma per fortuna che i suoi fan non le hanno fatto mancare il loro supporto. Motivo per cui in queste ore la giovane ragazza ha voluto ringraziare tutti per l’enorme affetto ricevuto: “Grazie a tutti…”

Alessia Macari, come si chiama sua figlia e quando è nata: le ultime news

Si segnala che la bambina di Alessia Macari e Oliver Kragl è nata il 14 gennaio, ma l’annuncio sui social è arrivato solo due giorni fa. Come si chiama la bambina di Alessia Macari? Neveah. In questi giorni Alessia Macari ha anche voluto ringraziare sentitamente tutto lo staff medico che l’ha assistita e suo marito che nonostante la distanza è sempre stato presente in un modo o nell’altro.

