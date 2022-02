alessia-macari-svela-il-suo-segreto:-“ho-perso-15-chili-in-2-settimane-dopo-il-parto.-ecco-cosa-indosso-che-mi-fa-perdere-peso”

Alessia Macari è diventata mamma per la prima volta. Lo scorso 14 gennaio ha dato alla luce la piccola Neveah, frutto del grande amore col marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl. Un parto naturale per la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, che ha scoperto di aver il Covid-19 insieme al marito a pochi giorni dall’arrivo della loro primogenita.

Durante un’ask su Instagram Alessia Macari ha confidato ai suoi follower che in questi primi giorni di vita della bambina tutto procede per il meglio. Lei ed Olly si sono negativizzati presto, grazie pure al vaccino, mentre Neveah non è mai stata positiva al maledetto virus. Alessia sta ricevendo in questo periodo un prezioso aiuto dalla madre.

Molti hanno chiesto alla Macari consigli su come perdere peso facilmente dopo il parto. La 28enne ha confidato di aver perso velocemente i quindici chili in più accumulati durante i nove mesi di gestazione. Chili in più sulla pancia mentre il resto erano tutti liquidi in eccesso che ha facilmente smaltito.

Il trucchetto post parto di Alessia Macari

“Ho già tolto tutti i chili in eccesso e non so come! Cerco di indossare sempre la pancera”, ha spiegato Alessia Macari sui social network. La pancera post parto è uno degli accessori indispensabili per favorire il corretto recupero del tono dei tessuti addominali.

L’ex valletta di Mara Venier a Domenica In non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo ma secondo gli esperti la pancera va indossata per alcune ore al giorno e va tolta prima di andare a dormire. In alternativa si possono usare delle fasce elastiche modellanti. Alessia Macari ci ha tenuto inoltre a precisare che non sta seguendo nessuna dieta particolare: ora vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua erede e ha consigliato lo stesso a chi si appresta a diventare mamma per la prima volta come lei.

In più la Macari ha scelto di non allattare. Il motivo? Non le piace e per questo ha optato per il latte artificiale, chiedendo a tutti di rispettare la sua scelta. Tale decisione, annunciata durante la dolce attesa, ha scatenato critiche e polemiche ma Alessia non ha cambiato idea col tempo.

