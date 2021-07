Alessia Marcuzzi, arriva il nuovo programma dopo Mediaset: ecco cosa condurrà

Falso allarme per Alessia Marcuzzi che non lascerà la televisione, ecco cosa condurrà la prossima stagione. Tutti i dettagli.

A quasi una settimana dall’annuncio su Instagram da parte di Alessia Marcuzzi, le cose sembrano essere cambiate. La conduttrice non lascerà definitivamente la televisione o almeno questo è quello che si trapela sul web.

Ha trascorso venticinque anni a Mediaset tra programmi, reality, fiction e il pubblico l’ha seguita per tutto questo tempo supportandola in ogni occasione. E’ una donna unica e talentuosa, solarità e semplicità la rendono magnifica. A quanto pare però per la Marcuzzi è arrivato il momento di voltare pagina, ecco cosa farà nella prossima stagione.

Alessia Marcuzzi non riesce a dire no alla televisione

Pier Silvio Berlusconi aveva proposto ad Alessia Marcuzzi un programma nella fascia di domenica pomeriggio, in alternativa al salotto televisivo di Barbara D’Urso.

Il progetto però ha preso un’altra rotta ma il proprietario dell’azienda non esclude un ritorno della conduttrice su Canale 5. Sa quanto vale e quanto è amata dal pubblico italiano.

Chi, il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto sapere che dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi ha un futuro già scritto. A quanto pare la donna potrebbe iniziare una collaborazione con Discovery per un progetto completamente nuovo.

Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli, ma non appena uscirà allo scoperto il fatto, sarà la stessa conduttrice a parlarne come è già successo in passato.

Intanto la presentatrice sembra non voler pensare al lavoro e così si gode le sue vacanze estive all’insegna del relax e delle calde temperature. Mentre la figlia è ad Ibiza con suo padre, Alessia è insieme a suo marito in Sicilia.

Sono moli a chiedersi chi prenderà il suo posto nella conduzione di Le Iene, ci sono molti nomi in ballo ma sarà difficile trovare qualcuno bravo quanto Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha regalato al pubblico italiano grandi emozioni e tanto divertimento in questi venticinque anni.