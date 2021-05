alessia-marcuzzi-attaccata-sui-social,-interviene-roberto-alessi-che-dice-…

Alessia Marcuzzi è la nota conduttrice televisiva, una tra le più amate di sempre. Fino allo scorso anno era al timone di una delle trasmissioni più importanti di Mediaset ovvero L’Isola dei Famosi, che poi ha lasciato alla collega Ilary Blasi.

Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate di sempre

Quest’anno la conduttrice è ancora una volta però al timone di un’altra trasmissione molto importante di casa Mediaset che va in onda su Italia 1, ovvero Le Iene. In passato è stata al timone anche di un altro reality come il Grande fratello che ha condotto per diversi anni. Insomma, vanta alle spalle una carriera davvero molto lunga e, soprattutto, ricca di grandi successi. Sono lontani ormai i tempi di quando ha debuttato a Telemontecarlo ed è riuscita in tutti questi anni a diventare una delle conduttrici più importanti e più amate della televisione italiana.

Critiche e polemiche sulla conduttrice

Alessia è anche molto presente sui social network e, nello specifico, su Instagram dove ha un grande seguito di follower che la seguono con tanto affetto. Come tutti sappiamo, il fatto di essere un noto personaggio televisivo ed anche molto attivo sui social network, di fatto aumenta la possibilità di essere oggetto di critiche e bersaglio di polemiche. Questo è quanto accaduto anche ad Alessia Marcuzzi, la quale in alcune occasioni è stata piuttosto criticata, non tanto per le sue abilità da presentatrice, ma per il suo aspetto estetico. Non è di certo la prima volta che Alessia Marcuzzi viene in qualche modo criticata per il suo aspetto fisico, nonostante comunque sia una donna molto bella e affascinante.

Roberto Alessi, il direttore del giornale

Proprio in questi giorni in suo soccorso è sceso Roberto Alessi, il direttore del giornale Novella 2000 il quale ha deciso di esprimere la sua opinione a riguardo. “Povera Alessia, non gliene fanno passare una”, ha dichiarato l’uomo sul suo giornale, prendendo ovviamente le difese della conduttrice. “A 48 anni ha un fisico da paura, ha gambe chilometriche e le rinfacciano che sono storte, cosa che lei non nega”, ha aggiunto ancora Roberto Alessi, aggiungendo che fortunatamente sul lavoro la conduttrice non viene criticata. Il direttore di Novella 2000 ha anche voluto sottolineare il fatto che il programma da lei condotto ovvero Le Iene è sempre molto seguito e questo vuol anche dire una cosa ovvero che Alessia Marcuzzi e Nicola Savino formano una coppia che funziona molto bene. Effettivamente il programma è uno dei più seguiti e gli ascolti vanno sempre più aumentando. “le dicono che se si mette sexy non va bene perchè è troppo provocante per una madre” , ha scritto ancora Roberto Alessi. Insomma sembrerebbe che la conduttrice romana sia stata criticata in diverse occasioni per il modo in cui spesso si veste ed in molti sembra che le abbiano consigliato di vestirsi in modo più materno.