alessia-marcuzzi,-clamoroso:-“la-de-filippi-l’ha-silurata,-via-da-mediaset”

La amatissima presentatrice televisiva, da decenni legati all’azienda, sarebbe sul punto di andare via. Ci sarebbero diversi problemi.

Lei è molto serena, nonostante nel corso delle ultime settimane siano sorte delle notizie contrastanti in merito al suo futuro professionale. Ma Alessia Marcuzzi si gode le vacanze, che dopo una bella escursione a Capri la condurranno certamente anche in altri magnifici posti.

Alessia Marcuzzi Foto da Instagram

Nella serata di martedì 29 giugno la 48enne romana ha preso parte in qualità di ospite a “Twitch dire Europei”, con la Gialappa’s Band. E si è divertita ad esibire la strepitosa abilità della figlia Mia con l’hula hoop.

La bimba ha quasi 10 anni ed è la figlia che Alessia Marcuzzi ha avuto da Francesco Facchinetti nel corso del loro amore finito. Loro due però sono rimasti in ottimi rapporti.

Oggi in amore ed in famiglia le va tutto bene, ma per quanto riguarda il lavoro? Corrispondono al vero le voci che vorrebbero la prorompente romana via da Mediaset?

TvBlog spiega come sembra che stiano le cose, e fa riferimento all’esistenza di problemi. Le trattative per il rinnovo del contratto si troverebbero in alto mare e l’accordo è in scadenza.

Leggi anche –> Ignazio Moser e Cecilia, l’annuncio che aspettavamo: “La famiglia si allarga”

Quali sono i problemi alle spalle di tutto questo

In tutto ciò, ci sarebbe anche una sorta di lotta interna a Mediaset tra due società di produzione alle spalle di alcuni programmi molto seguiti. Sono la “Fascino”, nota società di Maria De Filippi, e la “Banijay” che fa capo ai fratelli Bassetti.

A quanto pare le due sarebbero contrapposte a causa di “Temptation Island Vip”, programma che la Marcuzzi ha presentato in passato.

E poi i posti disponibili sono diminuiti: Filippo Bisciglia è stato promosso alla conduzione del reality, Ilary Blasi è tornata in tv e si è presa “L’Isola dei Famosi”, il “Grande Fratello” è diventato ormai solo vip e sarà sempre di Alfonso Signorini e resta soltanto “Le Iene”.

Leggi anche –> Lady Diana, perché le fu dato quel nome? Dopo anni svelato il motivo

Leggi anche –> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che figura! Barbara D’Urso li smaschera: “Buffoni”

Ma l’ideatore Davide Parenti sarebbe aperto a delle novità, che potrebbero riguardare anche la conduzione. Infatti si parla di addio pure per Nicola Savino. Inoltre pare che Alessia abbia detto no a “Scherzi a Parte”, che tornerà con Enrico Papi. Con il quale però ci sarebbero degli screzi passati, da qui il rifiuto.

Ed ancora, oltre al fatto che questo “no” non sarebbe affatto piaciuto a Mediaset, c’è da registrare la folla all’ingresso di Cologno Monzese, con gli arrivi di Adriana Volpe ed Elisa Isoardi e con quello probabile di Vanessa Incontrada.