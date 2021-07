alessia-marcuzzi-dopo-l’addio-a-mediaset-torna-a-condurre:-ecco-dove

Da pochi giorni Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset. L’annuncio, del tutto inaspettato, è arrivato tramite i suoi profili social per evitare che iniziassero a circolare ipotesi fantasiose sulla scelta di interrompere il suo percorso nell’azienda. Sono stati venticinque gli anni trascorsi a Mediaset, ma ha maturato la decisione di volersi prendere un momento tutto per sè. Nonostante la stima che la lega all’editore, non si ritrovava più nelle trasmissioni che le venivano proposti. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022 Pier Silvio Berlusconi ha svelato che la verità è legata a problemi economici.

L’amministratore delegato ha fornito i dettagli di una trattativa che c’era, ma che non è andata in porto. Secondo indiscrezioni doveva essere lei a prendere il posto di Barbara d’Urso alla domenica pomeriggio come conduttrice di Scene da un Matrimonio, ruolo poi affidato ad Anna Tatangelo che ha rotto il silenzio sul programma. Tuttavia, Berlusconi non ha escluso il suo ritorno su Canale 5 durante il nuovo anno e potrebbe tornare con un prime time tutto suo.

Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che, dopo l’inatteso addio a Mediaset, il futuro di Alessia Marcuzzi in tv inizia a delinearsi. L’ex conduttrice di numerosi programmi come L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip e Le Iene, ha iniziato in questi giorni una chiacchierata con Discovery per un progetto che sarà completamente nuovo.

Alessia accetterà la proposta? Di quale programma si tratta? Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito, non è stata svelata la natura di questo progetto nè quando potrebbe essere trasmesso, ma non è escluso che la presentatrice possa cogliere questa opportunità e accettare.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset e fugge in Puglia alla ricerca della sua infanzia

L’estate 2021 di Alessia Marcuzzi è in giro per l’Italia sulle note di Ricordami di Tommaso Paradiso. La conduttrice, sempre attiva sui suoi social, ha fatto sapere ai suoi followers di aver trascorso qualche giorno di meritato relax nel paese natale di sua nonna e di sua mamma in provincia di Foggia. Insieme a lei anche la figlia Mia che le ha permesso di farle conoscere la sua infanzia.