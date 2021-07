alessia-marcuzzi-ed-amadeus:-lo-‘spiffero’-clamoroso-che-fa-sognare-il-pubblico

Amadeus e quello ‘spiffero’ clamoroso su Alessia Marcuzzi, il pubblico inizia a sognare: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Alessia Marcuzzi e Amadeus, lo ‘spiffero’ clamoroso: il pubblico inizia a sognare (Fonte: Screen YouTube)

Alessia Marcuzzi e Amadeus, dopo l’esperienza al Festivalbar, presto torneranno a condurre insieme? Per il pubblico sarebbe un sogno, ma in futuro potrebbe diventare realtà. La Marcuzzi – come sappiamo – ha abbondato Mediaset dopo tanti anni di onorata carriera. La conduttrice adesso è una free agent – come si suol dire – e ovviamente fa gola a parecchie reti. La sua prossima destinazione, però, potrebbe essere la Rai e magari proprio in un programma accanto ad Amadeus.

Alessia Marcuzzi e Amadeus, lo ‘spiffero’ clamoroso

Amadeus prossimamente sarà impegnato con un nuovo show tutto suo. Tale spettacolo, dedicato alla musica e registrato all’Arena di Verona il 12 e 14 settembre, andrà in onda sui canali Rai solo i primi d’ottobre. Accanto a lui potrebbe esserci una conduttrice e, sull’ipotesi che questa possa essere proprio la Marcuzzi, Amadeus ha risposto a Il Fatto Quotidiano: “Con Alessia non abbiamo ancora parlato di queste serate, è difficile capire se sarà presente o meno”

Il conduttore televisivo non ha confermato la presenza della sua collega, ma non ha nemmeno smentito. È probabile che tra i tanti nomi ci sia anche quello della Marcuzzi. I due hanno condotto due edizioni consecutive del Festivalbar, nel 1996 e nel 1997. Si conoscono, sono grandi amici, oltre che colleghi, ed è chiaro che rincontrarsi sarebbe un sogno per entrambi. Al momento, però, tutto tace.

Amadeus nello show Arena ’60, ’70, ’80 potrebbe essere affiancato anche dalla moglie, Giovanna Civitillo, tornata nelle vesti di conduttrice in occasione della scorsa edizione del Prima Festival all’Ariston di Sanremo. Il conduttore potrebbe dunque scegliere nuovamente la moglie per affiancarlo in questa nuovissima ed entusiasmante esperienza. Il pubblico ovviamente preferirebbe la Marcuzzi. Per lei potrebbe essere una ‘rinascita’ dopo l’addio a Mediaset.