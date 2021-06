alessia-marcuzzi-fuori-da-mediaset,-ufficiale:-“per-me-grande-sofferenza”

La bomba l’aveva sganciata Dagospia qualche giorno fa: Alessia Marcuzzi potrebbe non avere più futuro a Mediaset. Un’indiscrezione che aveva fatto molto rumore ma che, non avendo trovato subito conferma, si era spenta rapidamente in attesa di ulteriori chiarimenti. Chiarimenti che arrivano ora, dalla diretta interessata, che con un post su Instagram ha annunciato che lascerà le reti del Biscione dopo ben 25 anni di collaborazione. Un fulmine a ciel sereno.

Ad aver deciso di dire basta è stata la stessa Marcuzzi. La scelta però non è stata affatto indolore e non proprio di comune accordo con l’azienda; è la medesima Alessia a farlo intendere raccontando che è vero che l’azienda di Cologno Monzese le ha proposto dei programmi ma è pur vero che quei progetti la conduttrice romana non li sentiva nelle sue corde. E pare che da parte di Mediaset non siano stati fatti i salti mortali per accontentarla. Da qui lo strappo, con tanto di grazie e arrivederci, forse!

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset, è ufficiale: i motivi che l’hanno spinta all’addio

“Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi del tempo per me”. Esordisce così Alessia che premette di aver deciso di comunicare in prima persona l’evolversi delle vicende relative alla sua carriera professionale per non dare adito a versioni distorte in futuro da parte di persone terze. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”: questo il passaggio più spinoso, che sottende che a Cologno Monzese, probabilmente, non si sono attivati fino in fondo per consegnarle delle trasmissioni da lei desiderate.

“Ed è per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda, di voler andar via”. La conduttrice ringrazia poi Mediaset per la stima e l’affetto mostratile negli anni, aggiungendo che a pesare sulla sua scelta c’è stata anche la pandemia che gli ha permesso di guardarsi dentro più a fondo e di ripensare al suo futuro professionale e privato.

Senza dubbio la notizia ha del clamoroso, in quanto la Marcuzzi è – o meglio era – uno dei volti più noti e più in vista delle reti del Biscione. A far rumore è anche l’addio consumatosi in modo agrodolce: senza dubbio Alessia non ha calcato la mano parlando di affetto riconoscenza, ma nei due suddetti passaggi del suo comunicato stampa – quello dei programmi proposti e non accettati, e quello in cui sottolinea la sua grande sofferenza – trapela non poca amarezza per l’epilogo della trattativa.