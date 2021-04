alessia-marcuzzi,-gli-auguri-originali-per-il-marito:-nessuna-crisi

Nessuna crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: il matrimonio è saldo e procede a gonfie vele, a differenza di quanto mormorato di recente dal gossip (c’è chi ha sussurrato di una presunta crisi). A confermarlo il post dolce che la conduttrice romana ha dedicato al marito che nelle scorse ore ha compiuto gli anni, spegnendo 50 candeline.

Per l’occasione la Marcuzzi gli ha dedicato un simpatico e tenero messaggio sui social, corredato da una serie di scatti significativi e relativi alla love story. Così ecco che le foto mostrano attimi romantici alternati a momenti più spassosi. Naturalmente non ha potuto mancare l’istantanea del giorno in cui nacque l’unione, quello cioè del matrimonio celebrato nel 2014, nelle suggestive e superbe campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra.

Tanti i vip che hanno commentato il post della Marcuzzi. Sandra Milo, Monica Leofreddi, Filippa Lagerback, Nicola Savino, Carlotta Dell’Isola, Guenda Goria, Claudio Marchisio, Adriana Volpe e Paolo Conticini i primi ‘famosi’ ad aggregarsi ad Alessia nel fare gli auguri a Paolo.

Alessia Marcuzzi torna a Le Iene dopo l’isolamento

Paolo Calabresi Marconi è risultato positivo al tampone Covid nei giorni scorsi. Alessia Marcuzzi invece no. Ciò nonostante la conduttrice, per via dei protocolli sanitari in vigore, si è comunque dovuta mettere in auto isolamento, non prendendo parte alla puntata de Le Iene di martedì 13 aprile.

Ora il ‘confinamento’ si è concluso: in questi giorni la presentatrice capitolina ha fatto tutti i controlli del caso e ha avuto il via libera a tornare in video nello show di Italia Uno. Infatti, nel corso della puntata di mercoledì 20 aprile sarà regolarmente al fianco dell’amico e collega Nicola Savino.

Paolo Calabresi Marconi ha 50 anni e non 56: risolto il giallo sull’età

Gli auguri riservati da Alessia al marito hanno pure risolto un giallo: diversi siti del web specializzati in biografie riferiscono che Paolo Calabresi Marconi sia nato nel 1964 e che quindi abbia tra i 56 e i 57 anni. Evidentemente non è così, visto che il produttore cinematografico spegne oggi 50 candeline.