Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset: arriva un’indiscrezione bomba, potremmo presto vederla proprio lì! Ecco che notizia è arrivata.

Dopo l’addio a Mediaset potremmo rivederla lì: l’indiscrezione bomba fa esplodere di gioia i fan, ecco cosa circola sul web che riguarda il futuro della bellissima Alessia Marcuzzi

Circa una settimana fa è arrivato l’annuncio che nessuno avrebbe immaginato. Alessia Marcuzzi con un lungo post ha salutato Mediaset: “Dopo 25 anni ho deciso di prendermi un momento per me, perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” sono state le parole della celebre conduttrice televisiva. La pandemia, ha spiegato, ha dato a molti la possibilità di guardarsi dentro: “Per capire chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono” ha concluso la Marcuzzi. I fan delusi possono però gioire: sta circolando un’indiscrezione bomba!

Alessia Marcuzzi, indiscrezione bomba dopo l’addio a Mediaset: potremmo rivederla proprio lì

Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset potrebbe tornare in tv. Si legge sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che il futuro della conduttrice comincia già a delinearsi: ha già fatto una chiacchierata con Discovery! Potremmo rivederla presto lì, con un progetto totalmente nuovo.

Di che programma si tratta? Alessia accetterà la proposta? Intanto circola sul web l’indiscrezione che la Marcuzzi avrebbe rifiutato di prendere il posto di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio. A quanto pare doveva condurre lei Scene da un matrimonio, ruolo poi affidato ad Anna Tatangelo. Tuttavia, nessuno avrebbe escluso Alessia da Mediaset: potrebbe tornare con un prime time tutto suo? Restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più!

Questo il messaggio che ha scritto ai suoi fan per annunciare il suo ‘addio’ alle reti televisive Mediaset:

