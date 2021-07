alessia-marcuzzi-lascia-mediaset:-l’annuncio-spiazzante-su-ig

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo circa 25 anni presso la rete. Dopo tante ipotesi e mille pettegolezzi ad annunciare il suo stop è stata proprio la modella pochi istanti fa. Attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha annunciato una pausa, spiegando anche il motivo di tale decisione, presa con sofferenza.

Alessia Marcuzzi annuncia l’addio dalla tv

Una notizia che sicuramente ha sconvolto i fan e li ha lasciati senza parole. Alessia Marcuzzi ha dichiarato apertamente di volersi allontanare dal piccolo schermo, almeno per un pò di tempo.

Per ora, non ha specificato quanto durerà tale addio ma di sicuro per ora preferisce concentrarsi di più sula sua famiglia. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perchè non riesco più ad immaginarmi nei programmi che ho condotto fino adesso, ha dichiarato.

“Per questo motivo ho comunicato all’editore e all’azienda di voler andare via, ringraziandoli per la fiducia data nel corso di tutto questo tempo”. Una decisione quella della Marcuzzi presa con grande sofferenza, ma indispensabile in questo momento.

Il motivo di tale scelta dopo 25 anni sulla rete Mediaset

Sono tanti i programmi che Alessia Marcuzzi ha condotto nel corso della sua carriera. La conduttrice, infatti, ha ricordato, sempre attraverso il suo post, la lunga gavetta da Fuego, al Festival bar fino a Temptation Island lo scorso anno.

25 Anni non sono pochi e di certo non smetterà mai di ringraziare Mediaset per la grande opportunità che le ha regalato. Dietro tale decisione, ci sarebbe l’anno difficile che abbiamo affrontato per colpa della pandemia da Covid-19. “Credo che questa pandemia, oltre al male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e voi”, ha concluso.