Alessia Marcuzzi, niente Temptation Island quest’anno: lei commenta così

Alessia Marcuzzi non condurrà Temptation Island quest’anno. No, non è stata sostituita da parte della produzione di Maria De Filippi. La spiegazione è decisamente più semplice e nulla ha a che fare con scelte artistiche: nel 2021 ci sarà una sola edizione di Temptation Island. Queste sono le notizie al momento, ma nulla vieta che le cose possano cambiare nel corso dei prossimi mesi. La Marcuzzi ha condotto la versione Vip che l’anno scorso è diventata mista, infatti si è ritrovata ai falò con Carlotta Dell’Isola.

Ora come ora è confermata una sola edizione di Temptation Island, quella in onda tra giugno e luglio e condotta da Filippo Bisciglia. Come l’avrà presa Alessia Marcuzzi? Con sportività. Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato la conduttrice e tra le tante domande ne è arrivata una proprio sul reality show più amato dell’estate. Confermando che per ora è in programma solo una versione di Temptation, quella con Bisciglia, Alessia ha aggiunto:

“Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”

Se dipendesse da lei quindi tornerebbe al timone del reality, perché le piace tanto e si trova estremamente a suo agio. Il pubblico ha apprezzato molto Alessia Marcuzzi conduttrice di Temptation Island, ma è molto legato anche a Filippo Bisciglia per cui non vorrebbero mai una sua sostituzione. Non resta che attendere per sapere se Raffaella Mennoia e la sua squadra riuscirà a trovare altre coppie per la versione Vip o Nip di settembre. In tal caso nulla lascia pensare che non ci sarà la Marcuzzi alla conduzione.

Intanto la conduttrice ha confessato il suo sogno nel cassetto. Tanto le piace ascoltare storie e immedesimarsi che sogna di riportare in televisione un vecchio programma di Catherine Spaak. Si tratta di Harem, andato in onda tra il 1988 e il 2002 su Rai Tre. Lo ha definito il suo programma del cuore, l’idea di parlare in tono confidenziale con donne che sono riuscite a diventare un modello la entusiasma molto. In attesa di conoscere i suoi prossimi impegni televisivi, Alessia è stata impegnata in questa stagione con Le Iene che ha condotto insieme a Nicola Savino.