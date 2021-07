alessia-marcuzzi,-parla-amadeus-“la-sua-presenza-…

Amadeus è un conduttore italiano, uno dei più importanti e più amati degli ultimi anni. Su questo non c’è alcun tipo di dubbio e lo dimostra anche il fatto che qualsiasi trasmissione da lui venga condotta ha un successo straordinario. Sapete che ad ottobre sarà al timone di una nuova trasmissione?

Amadeus, verso la terza edizione del Festival di Sanremo

Per due anni consecutivi è stato al timone del Festival di Sanremo, con al suo fianco uno dei più grandi showman di sempre ovvero Rosario Fiorello. Se inizialmente si era detto che quello del 2021 fosse stato l’ultimo della sua carriera, in realtà in questi ultimi giorni si è parlato della possibilità che Amadeus sia anche il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2022. Ad ogni modo, ancora non c’è alcuna certezza al riguardo e si tratta soltanto di una indiscrezione. “Stiamo parlando e dialogando, loro mi conoscono e sanno che per me la priorità è che ci siano le condizioni per fare un’edizione della rinascita…”. Queste le parole di Amadeus, che fanno ben intendere che però potrebbe esserci davvero la possibilità di vederlo ancora una volta sul palco dell’Ariston.

Il conduttore al timone di Arena ’60-70-80

Ci sarebbe però anche un’altra notizia che lo riguarda. Ebbene, sembra che Amadeus sarà al timone di un evento ovvero Arena ‘60-‘70-‘80, un programma che andrà in onda su Raiuno ad ottobre in due serate. Non è questa la prima edizione del programma, visto che anche negli anni precedenti è andata in onda e condotta sempre da Amadeus con al suo fianco Alessia Marcuzzi. Proprio nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa relativa alla presentazione dell’evento in questione ed i giornalisti avrebbero chiesto ad Amadeus se anche quest’anno Alessia Marcuzzi sarà presente e quindi al suo fianco.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi?

Il noto conduttore con la massima sincerità pare abbia detto di non aver in alcun modo sentito la sua collega e che quindi al momento non sa se effettivamente Alessia sarà presente all’evento. “Non abbiamo parlato di questa serata ed è presto per capire la sua presenza…”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Amadeus parlando con i giornalisti e facendo intendere che comunque se non sarà Alessia Marcuzzi sicuramente al suo fianco ci sarà un’altra presenza femminile. Ad ogni modo, nel corso della conferenza stampa sono stati già annunciati alcuni ospiti molto importanti che prenderanno parte a questo evento e tra questi ci saranno Loredana Bertè, Patty Pravo e Tozzi.