alessia-marcuzzi-parla-per-la-prima-volta-del-suo-incubo:-“vittima-da-anni”

Alessia Marcuzzi ha svelato il suo incubo sui social, di cui ha parlato oggi per la prima volta. Ha deciso di farlo perché qualcuno è arrivato all’identità della persona che si spaccia per lei e tentava di truffare gente a nome suo. A scoprirlo è stato proprio il settimanale Oggi, che ha raccolto le dichiarazioni della conduttrice. Alessia Marcuzzi ha rivelato al settimanale, in una intervista sul nuovo numero in edicola, tutta la sua preoccupazione per la situazione sui social che la vede protagonista. Più che preoccupazione anzi sarebbe più giusto parlare di vera e propria angoscia. Ma è riuscita a scoprire chi si spaccia per lei sui social, realizzando truffe o almeno ci ha provato.

La rivista ha rivelato alla conduttrice come sono arrivati all’identità del truffatore. La Marcuzzi ha detto di essere basita da questa storia, ma si è complimentata con Oggi perché sono riusciti a scoprire in breve tempo nome e cognome della persona. E questa persona ora rischia davvero grosso dopo essere stata scoperta, come ha precisato la stessa Marcuzzi. Quest’ultima poi si è lasciata andare in alcune riflessioni su ciò che sarebbe potuto accadere.

Ha immaginato diversi scenari, per esempio cosa sarebbe successo se avesse dato consigli pericolosi a qualche fan a nome suo, oppure avesse dato appuntamento a qualcuno. Si è fatta mille pensieri e tutti brutti sulle possibili conseguenze di questo account fake. Dopo queste riflessioni sul profilo che si spacciava per lei, Alessia Marcuzzi ha confessato di vivere un incubo da anni. Questo infatti non è il primo problema che ha sul Web:

“Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso”

La conduttrice ha anche raccontato questo incubo a cui si riferisce. Pare ci sia un account sui social che ogni giorno la tempesta di messaggi di ogni tipo. La Marcuzzi ha dichiarato che è un account che le riserva di tutto ogni giorno e per questo è costretta a fare continue denunce alla Polizia Postale. Una situazione di certo non semplice che accomuna purtroppo diversi personaggi dello spettacolo. Si riuscirà mai ad arrivare a una soluzione concreta ed efficiente ai leoni da tastiera?