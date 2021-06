alessia-marcuzzi-posta-un-video-sui-social-e-eros-ramazzotti-…

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. L’abbiamo vista ultimamente protagonista del programma Le Iene, ed anche particolarmente presente sui social network e nello specifico su Instagram. Adesso una volta finiti gli impegni, Alessia è pronta a trascorrere la sua estate in assoluto relax, soprattutto dopo essersi vaccinata proprio nei giorni scorsi.

Alessia Marcuzzi pronta per le vacanze dopo essersi vaccinata

È stata la stessa Alessia che attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver ricevuto la dose del vaccino anti covid. Nello specifico Alessia ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e pare che in questo la conduttrice sia stata protagonista di un balletto piuttosto scatenato. Nello specifico si vede la conduttrice romana scendere dall’automobile in una strada completamente deserta, iniziando così a ballare in modo sfrenato. Sembra inoltre che la conduttrice abbia voluto ricordare che si trattava del venerdì ovvero l’ultimo giorno della settimana che anticipa il weekend.

La conduttrice pubblica un video dove balla e manda in tilt il web

Si tratta di un video che sicuramente ha messo di buonumore tutti i suoi follower, che non hanno potuto non commentare il video con tante parole positive e tanti emoticon. Come abbiamo già avuto modo di vedere, sono stati davvero tantissimi commenti arrivati sotto al filmato e tra questi non si è potuto non notare quello di Eros Ramazzotti. “Il vaccino ha fatto effetto immediato”.

Il commento di Eros e Rudy Zerbi

Questo quanto scritto da Eros, parole che sicuramente non sono passate inosservate e hanno fatto sorridere migliaia si è follower che hanno lasciato anche un like. Di conseguenza Alessia non ho potuto non rispondere al suo caro amico, scrivendo “Bomm immediato“. Va detto che questa è di certo la prima volta che Eros Ramazzotti lascia un commento pubblico, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con la partita del cuore. Ricordiamo infatti che il cantante Romano è stato proprio uno di quelli che ha deciso di non scendere in campo in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Aurora Leone e da Ciro Priello dei The Jackal. Anche un altro noto personaggio del mondo dello spettacolo ovvero Rudy Zerbi ha voluto dire la sua e pare che abbia ironizzato su questo video. Nello specifico, il noto professore di canto della scuola di Amici e volto noto del programma Tu si que vales ha lanciato un invito ad Alessia Marcuzzi. Rudy le avrebbe chiesto la posizione in cui si trovava, per poterle inviare una ambulanza. Ovviamente il tutto è stato fatto con tanta ironia e simpatia.