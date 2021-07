alessia-marcuzzi-posta-una-foto-e-viene-massacrata-sui-social,-sandra-milo-“chi-ha-detto-che-…”

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici di maggiore successo della televisione italiana. In queste ultime settimane è stata particolarmente sotto i riflettori per il fatto di aver lasciato Mediaset dopo tanti anni di lavoro insieme. Questa notizia sembra aver lasciato tutti senza parole, soprattutto i suoi più accaniti fan. Ad ogni modo, in questi ultimi giorni la conduttrice sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia ed in qualche modo le fotografie delle sue vacanze hanno suscitato diverse polemiche sui social network. Alcuni sarebbero però intervenuti per difenderla e tra questi ci sarebbe stata proprio l’attrice Sandra Milo. Ma cosa è accaduto, dunque in queste ore?

Alessia Marcuzzi in vacanza con le amiche e la famiglia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Alessia Marcuzzi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia in attesa di capire quali saranno i suoi programmi futuri. Sappiamo per certo che ha lasciato Mediaset e che non si sa ancora cosa farà nei prossimi mesi e se la vedremo in un’altra emittente, magari al comando di una trasmissione tutta sua. Intanto però, si sta godendo qualche giorno di meritato relax insieme alla sua famiglia e anche alle sue amiche. Alessia ha inevitabilmente condiviso sul suo profilo Instagram alcune fotografie che la ritraggono proprio intenta a trascorrere questi giorni di relax.

Le foto della conduttrice scatenano le polemiche sui social

Nello specifico, pare abbia postato alcune fotografie dove la stessa appare con addosso un vestito molto corto che ovviamente mette bene in risalto le sue bellissime gambe. Non è sicuramente una novità perché in molte occasioni Alessia ha sfoggiato le sue gambe molto belle lunghe e longilinee. E ‘ apparsa quindi molto bella e affascinante così come in realtà siamo tutti abituati e soliti vederla. A commentare la foto di Alessia sono stati in tanti, una tra tutte Sandra Milo. “Che gambe!”, avrebbe scritto la nota attrice. In molti però non sembra che abbiano condiviso lo stesso pensiero e anzi abbiano colto l’occasione per criticare Alessia Marcuzzi.

Sandra Milo interviene e la difende

Si tratta dei classici haters che sono soliti intervenire e criticare anche quando in realtà non c’è né di bisogno. “Storte!”, avrebbe scritto qualcuno sottolineando quindi che le gambe di Alessia in realtà non sono così tanto perfette. A quel punto Sandra Milo avendo letto questi messaggi non ha potuto fare altro che intervenire e rispondere in questo modo “E chi l’ha detto che le piccole imperfezioni non siano ugualmente belle! Io le trovo meravigliose!”. Sembra che sotto al post di Alessia si sia aperta così una vera e propria discussione e pare che siano arrivati i tanti messaggi molto duri. “Ci passa un treno”, scrive un utente.