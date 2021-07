alessia-marcuzzi,-sapete-cosa-prepara-ogni-mattina?-la-super-colazione-per-il-suo-amore

(Screenshot da Instagram)

Alessia Marcuzzi ama prendersi cura della sua famiglia. Per farlo si diletta in cucina con tante gustose ricette. Siete curiosi di sapere cosa prepara per cominciare la giornata con il piede giusto?

Alessia Marcuzzi è una donna meravigliosa. La bellissima showgirl, pur essendo costantemente impegnata con il suo estenuante lavoro, è sempre molto attenta alla sua famiglia.

Sposata con l’imprenditore Paolo Calebresi Marconi dal 2014, la Marcuzzi ha due figli, Tommaso, avuto dal matrimonio con Simone Inzaghi, e Mia, nata dall’amore con Francesco Facchinetti.

Ed è proprio la piccola Mia (che ha solo 9 anni) ad occupare gran parte del tempo e delle attenzioni della bella showgirl, tra dolci effusioni e piccoli peccati di gola.

Alessia, infatti, ama coccolarla, soprattutto al mattino, regalandole una colazione gustosa e nutriente. Scopriamo insieme di che si tratta.

Alessia Marcuzzi, cosa prepara a sua figlia Mia? La ricetta speciale

La piccola Mia può dirsi davvero fortunata! Sua mamma, oltre ad essere un uragano di bellezza e simpatia, è anche un’ottima cuoca. Al mattino, infatti, le prepara delle gustosissime crepes!

Un’abitudine sana che fa felice la sua piccola senza rinunciare alla golosità.

A dircelo è lei stessa, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram con tanto di preparazione.

Ecco la ricetta della nostra amata Alessia:

Un uovo

-Un cucchiaio raso di zucchero

-Un pizzico di sale

-1 cucchiaio di olio

-Farina un po’ a caso…😂 ( credo 20 grammi non di piu’!)

– Latte pochissimo…quanto basta per far diventare tutto il preparato liquido

N.B. Sbattete sempre tutto bene con la forchetta!

Fuoco medio e mi raccomando strato sottilissimo in padella

Con le dosi sopra indicate si possono realizzare due crepes. Sotto consiglio della Marcuzzi, quindi, potete realizzarne una dolce ed una salata, da farcire a vostro gradimento.

Che dire? Non ci resta che augurarvi buon appetito e fare i complimenti ad Alessia per il suo gustoso consiglio. Noi non vediamo l’ora di provarle!