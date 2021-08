Alessia Marcuzzi sbotta e rompe il silenzio: “Cacciata da Mediaset. Ecco tutta la verità”

Alessia Marcuzzi torna a parlare del suo addio a Mediaset: “Ho sentito l’urgenza di libertà”. Domani uscirà in tutte le edicole un nuovo numero di Vanity Fair con tante rubriche e interviste ai personaggi più amati dai lettori. Tra le varie interviste c’è anche quella ad Alessia Marcuzzi, la quale è tornata a parlare del suo addio a Mediaset.

Cosa ha detto? Alessia Marcuzzi non ha fatto mistero che prima di aver preso questa decisione ci ha riflettuto molto, ma alla fine ha capito che nella sua vita aveva bisogno di un grosso scossone: “Non sono stata cacciata, semplicemente Ho sentito un richiamo e ho capito di aver bisogno urgentemente di libertà…”

Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset svela: “C’era necessità di capire”

Alessia Marcuzzi, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, ha poi dichiarato che ad un certo punto si è posta molte domande sul suo futuro lavorativo a Mediaset, arrivando a capire di non riconoscersi più in ciò che stava facendo: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi:

‘Che cosa vuoi diventare? Sei davvero quello che ti piace?’ Dopo essersi fatta tutte queste domande Alessia Marcuzzi, la quale è sempre molto attiva sui social, ha capito di volersi fermare: “Mi sono fermata: c’era necessità di capire…”

Alessia Marcuzzi fa una confessione: “Sono tanto fortunata a lavorare in Tv”

Alessia Marcuzzi ha poi concluso questa intervista rilasciata a Vanity Fair asserendo di essere molto fortunata ad aver fatto questo lavoro per ben 25 anni consecutivi, non nascondendo però il fatto di aver sentito la necessità di ridisegnarsi:

“Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che vuoi essere?’ E così ho cominciato a ridisegnarmi e a pensare…” Alessia Marcuzzi approderà in altri lidi nella prossima stagione Tv o deciderà di prendersi un anno sabbatico?

L’articolo Alessia Marcuzzi sbotta e rompe il silenzio: “Cacciata da Mediaset. Ecco tutta la verità” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.