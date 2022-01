alessia-marcuzzi-senza-mezzi-termini-su-mediaset:-“sto-…”

Alessia Marcuzzi sappiamo bene che la scorsa estate ha annunciato il suo ritiro da Mediaset e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La conduttrice ha trascorso davvero parecchi anni in questa azienda, oltre 25 anni e per questo motivo è sembrato molto strano che Alessia avesse preso questa decisione. Ad ogni modo, molti hanno pensato che potesse aver avuto nuovi contatti con altre aziende, in primis la Rai ma così non sembra. Alessia da diversi mesi è completamente assente dal mondo della televisione e sembra non abbia intenzione di tornare. Almeno questa è la notizia che sta circolando da diversi giorni. Ma come stanno davvero le cose? Facciamo un pò di chiarezza.

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv e nello specifico in Mediaset?

Alessia Marcuzzi è pronta per tornare in tv? Dopo tante indiscrezioni e tante notizie che però non hanno un fondamento, sembra che Alessia abbia deciso di intervenire e dire la sua al riguardo, ma soprattutto mettere un freno a questo gossip. Si è vociferato che Alessia potesse essere pronta a fare ritorno in azienda e che Piersilvio Berlusconi, dopo averla perdonata, l’avrebbe reinserita e affidatole un programma. Di certo Alessia da diversi mesi è al centro del gossip e si è detto che potesse essere la conduttrice di diversi programmi televisivi non soltanto in Mediaset ma anche in Rai.

La conduttrice interviene sui social e fa chiarezza

Tante indiscrezioni ma nessuna certezza. Come abbiamo visto, fino ad oggi sembra che la conduttrice non sia intervenuta e abbia lasciato parlato gli altri. Lo scorso novembre, sembra che attraverso una storia su Instagram, la conduttrice avesse detto di essere pronta a fare ritorno soltanto quando sarebbe stato per lei il momento giusto. Ad oggi, a quanto pare questo giorno non è arrivato.

Le parole della conduttrice non lasciano alcun dubbio

“Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto”. Queste le parole della conduttrice che ha comunque aggiunto di sentire tanto la mancanza del suo pubblico ma di non essere pronta a tornare. Con queste parole, la conduttrice ha smentito il ritorno in televisione e soprattutto in Mediaset e sembra che sia stata abbastanza chiara al riguardo.