alessia-marcuzzi-si-consola-al-mare.-le-foto-con-il-marito-scatenano-il-gossip

Alessia Marcuzzi felice in vacanza con il marito. Le foto che spazzano via le voci di crisi

Nessuna crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. La coppia si è mostrata sorridente e affiatata al mare a Formentera (come visibile nelle immagini tratte dal settimanale Chi mostrate in apertura e in basso) dove la conduttrice sta trascorrendo le vacanza. Sole, mare e buon cibo per dimenticare i problemi e pensare al futuro con la mente riposata. Alessia Marcuzzi infatti in queste settimane ha deciso di prendersi una pausa da Mediaset per pensare a nuovi progetti e puntare su cose che veramente la facciano sentire realizzata sul lavoro. Mediaset dal canto suo ha fatto sapere che per Alessia Marcuzzi le porte saranno sempre aperte con un progetto giusto per lei. Intanto la conduttrice si gode le vacanze con il marito e la figlia Mia, spazzando via le voci di crisi che l’avevano sfiorata la scorsa estate.



Alessia Marcuzzi, giornalista svela: “Paolo Calabresi Marconi ha saputo gestire alti e bassi”

Le foto postate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, visibili in basso, non lasciano nessun dubbio all’immaginazione: Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono innamorati più che mai e le voci di crisi dello scorso anno un un ricordo lontanissimo. “Dopo un anno il suo amore per il marito Paolo Calabresi Marconi, un legame maturo e consapevole, va a gonfie vele” si legge sul noto settimanale in cui si evidenzia: “Merito anche di Paolo che ha saputo gestire alti e bassi e tempesta mediatiche con grande equilibrio”.



Alessia Marcuzzi dopo la pausa da Mediaset: i nuovi progetti professionali

La nuova stagione televisiva potrebbe essere quella giusta per Alessia Marcuzzi per realizzare i suoi sogni nel cassetto. Sul settimanale su citato si legge infatti che il desiderio della conduttrice sarebbe quello di scrivere di proprio pugno un progetto per una casa di produzione o per una delle nuove realtà digitali. Alessia Marcuzzi riuscirà nel suo intento? Intanto la cinduttrice ha confessato di essere positiva per il futuro.

