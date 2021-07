alessia-marcuzzi-si-consola-dopo-l’addio-a-mediaset:-dove-ha-scelto-di-andare

Alessia Marcuzzi si rilassa in vacanza dopo l’addio a Mediaset. Vediamo dove ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax.

Alessia Marcuzzi screenshot Instagram

E’ di pochi giorni fa la notizia del divorzio tra Alessia Marcuzzi e Mediaset. Una decisione importante per la conduttrice, colonna portante dell’emittente televisiva per ben 25 anni. Professionalità e naturalezza nel suo lavoro hanno permesso alla Marcuzzi di entrare nei cuori del pubblico che per anni l’ha sostenuta.

Non è stato affatto semplice per Alessia Marcuzzi fare questa scelta: dire addio alla rete televisiva che l’ha lanciata come conduttrice, ma anche come attrice, protagonista in diverse serie televisive. Decisione molto sofferta per l’ex modella, indotta a comunicare al suo amato pubblico la fine del rapporto con l’emittente che l’ha vista per anni alla guida di diversi programmi tv.

Intanto i palinsesti Rai e Mediaset hanno presentato le nuove stagioni televisive che prenderanno il via da settembre. Ed il nome di Alessia Marcuzzi non figura tra i presenti. Cosa riserverà il futuro alla conduttrice? In attesa di rivederla quanto prima sul piccolo schermo, la showgirl si gode l’estate, libera da pensieri e lavoro.

Alessia Marcuzzi in vacanza: cosa farà dopo Mediaset?

Dopo la decisione di lasciare definitivamente Mediaset dopo 25 anni, Alessia Marcuzzi si gode la calda estate e torna nella “sua” Puglia per trascorrere qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia. La conduttrice ha scelto come meta della sua breve vacanza Roseto Valfortone, uno dei borghi più belli del comune di origine di sua nonna.

Le sue ultime Instagram stories la ritraggono sorridente e spensierata mentre si gode il mare e le vacanze in giro tra le spiagge più belle del sud Italia. Con quel sorriso stampato sul suo viso che lasciano trapelare tanta spensieratezza e voglia di godersi l’estate.

Alessia ha voluto riabbracciare i propri cari e ritrovare la giusta tranquillità in un momento per lei caratterizzato da scelte difficili. Ed il calore della famiglia probabilmente le sarà d’aiuto a chiarire ogni suo dubbio.