alessia-marcuzzi-torna-in-rai-con-boomerissima-e-ruba-due-opinionisti-famosi-a-mediaset:-fan-increduli

Alessia Marcuzzi torna a farci compagnia con un nuovo programma: Boomerissima. E come ogni show che si rispetti, ha bisogno di un cast eccezionale a tenerlo su. Siamo abituati a vederla sulle reti Mediaset ma questa volta andrà in onda su Rai 2 a partire da martedì 10 gennaio. La Marcuzzi si è guadagnata negli anni l’affetto di tutto il pubblico italiano ed il rispetto dei suoi colleghi, lavorando sempre con grande professionalità ed umanità. L’allegria e la sensibilità che ha sempre mostrato in ogni programma l’hanno senza dubbio resa una delle conduttrici e show girls più amate di sempre.

Boomerissima è un varietà, il cui obiettivo è creare un confronto tra passato e presente, tra gli anni 2000 e gli anni che li hanno preceduti. Infatti, il focus sarà dagli anni ’70 ai 2000. Si farà riferimento a musica, cinema, pubblicità, tv e tutto ciò che ha a che fare con il costume. Ci saranno effettivamente due fazioni, quella del passato e quella de presente ed ognuna sarà rappresentata da un personaggio famoso. Il compito di tali personaggi sarà farsi portavoce del proprio gruppo e dimostrarne la superiorità. Naturalmente, non mancheranno sfide e tanto intrattenimento.

È dal 1994 che Alessia Marcuzzi non lavorava per la Rai. Parliamo degli anni dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, i programmi che l’hanno resa davvero celebre appartengono alle reti Mediaset, con la quale ha collaborato per 25 lunghi anni. La Marcuzzi aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per sé, anche perché non riusciva più ad immedesimarsi ed immaginarsi nel programmi che le venivano proposti. Dopo più di un anno di pausa dunque torna ad intrattenerci, più energica che mai e non sarà da sola.

Pare infatti che Alessia Marcuzzi sarà accompagnata, in questo nuovo viaggio, da due personaggi che hanno già fatto coppia in passato. Si tratta di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Avevamo già goduto delle loro abilità da opinionisti e della loro capacità di intrattenimento durante L’isola dei famosi. Ma non è tutto, sembra siano già previste ospitate bomba come quelle di Luciana Littizzetto, Max Giusti, Claudia Gerini e Max Pezzali. Il programma andrà in onda in prima serata e conferma ciò che molti pensano da un po’ di tempo: Rai 2 sta diventando la nuova rete dello show e dell’intrattenimento e a dimostrarlo è stato anche Stefano De Martino.

L’inizio del programma era previsto per la fine del 2022. Tuttavia, il tutto è slittato al 2023. Insomma, il nuovo anno inizierà con un nuovo ed entusiasmante programma e con il ritorno di una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano, dopo una lunga pausa. Le aspettative sono già molto alte, conoscendo il nome degli opinionisti, della conduttrice e di parte degli ospiti in studio. Non ci resta che aspettare il debutto di Boomerissima e fare un in bocca al lupo ad Alessia Marcuzzi per questa nuova avventura. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Alessia Marcuzzi torna in Rai con Boomerissima e ruba due opinionisti famosi a Mediaset: fan increduli scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Ufficio Stampa