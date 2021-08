alessia-marcuzzi-va-in-vacanza-con-il-marito-e-l’ex-compagno

Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice italiana molto seguita dai suoi fan praticamente da sempre. In queste ultime settimane, Alessia è stata particolarmente al centro del gossip per un annuncio che sicuramente ha lasciato tutti di stucco. Pare che dopo oltre 20 anni di duro lavoro in RAI, Alessia abbia deciso di lasciare l’azienda, non si sa però per quale motivazione.

Alessia Marcuzzi, vacanza da sogno in compagnia del marito

Adesso una cosa è certa, ovvero che Alessia si sta godendo qualche giorno di meritato relax ed una vacanza a bordo di una lussuosa barca. Pare che insieme a lei ci sia il marito Paolo Calabresi ed anche una coppia molto famosa e anche molto amata dagli italiani. Ma di chi si tratta? Sembrerebbe che Alessia stia trascorrendo le sue vacanze insieme a Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Si tratterebbe quindi del suo ex compagno e padre del figlio Tommaso. Non è di certo la prima volta che Alessia ci abitua a questo tipo di vacanze ed effettivamente anche in passato sembra che la conduttrice abbia trascorso dei momenti insieme ai suoi ex.

Vacanza in barca in compagnia di un suo ex e della sua compagna

La sua Infatti è un bellissimo esempio di famiglia allargata. Per molti potrà anche sembrare strano il fatto che i due ex si frequentino con i loro rispettivi compagni, ma effettivamente per Alessia non è mai stato un problema né tantomeno per Simone Inzaghi. I due infatti molto spesso sono insieme e si frequentano proprio come se fossero grandi amici. I due hanno avuto una relazione ormai tanti anni fa e direttamente nel 1998, quando sono convolati a nozze. Nonostante poi i due si siano lasciati, hanno continuato ad avere un bellissimo rapporto e tutto ciò è continuato anche dopo che Alessia e Simone si sono legati ad altre persone.

Crisi tra Alessia ed il marito?

D’altro canto Alessia sembra essere molto innamorata del suo compagno nonostante comunque la scorsa estate si fosse parlato di una presunta crisi trala Marcuzzie Calabresi. I due però sembrerebbero essere molto felici e innamorati e lo si evince da alcune immagini e foto di loro apparse sui principali siti di gossip. La stessa cosa vale per Simone Inzaghi e la sua compagna che hanno festeggiato 3 anni di matrimonio soltanto qualche settimana fa.