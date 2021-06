Alessia Merz, che fine ha fatto e cosa fa oggi: come è diventata

Capace di piacere a tutti, la bellissima Alessia Merz ha assaggiato la celebrità per diverso tempo. Perché poi è sparita dalla televisione.

In tanti si ricordano di lei per la partecipazione a “Quelli che il Calcio” nella seconda metà degli anni ’90. Lei era la tifosa del Vicenza, anche perché fu legata al calciatore biancorosso, Giampiero Maini.

Prima di quella lieta avventura in televisione, Alessia Merz fu a “Non è la Rai” ed a “Striscia la Notizia” nel 1995/96 come velina, insieme a Cristina Quaranta.

La trentina classe 1974 ha recitato anche in diversi spot pubblicitari e fotoromanzi, oltre a sconfinare anche in una decina di film, tra cinema e televisione. Al suo attivo non manca anche un calendario in cui si è mostrata al massimo della sua bellezza, senza indossare nulla.

Inoltre è immancabile anche l’esperienza in un reality show, nonostante sia stata molto breva. Infatti Alessia Merz partecipò, nel 2004, a “L’Isola dei Famosi”.

Le curiosità sono però tutte per la sua vita sentimentale. Lei da tempo è sposato con un altro ex calciatore. Dopo Maini infatti, Alessia Merz ha conosciuto Fabio Bazzani.

Cosa fa e dove vive oggi

Lui era un centravanti fattosi notare con la maglia del Perugia e che poi ha fatto bene anche con Lazio, Sampdoria e Brescia, prima del ritiro.

La coppia si è sposata nel 2005 e ha avuto due bambini, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Si tratta di Niccolò e di Martina.

Pare che Alessia Merz abbia quindi deciso di fare la mamma a tempo pieno. Il suo ultimo lavoro in televisione risale al 2007, quando la vedemmo in qualità di inviata a “La Vita in diretta”.

Oggi lei vive con il marito ed i figli nella piccola e tranquilla località di Zola Predosa, in provincia di Bologna. Ma ogni tanto capita di vedere la bella Alessia fare qualche capatina in televisione.

Ciò avvenne ad esempio l’anno scorso, quando fu Barbara D’Urso a chiamarla. I suoi figli ormai non hanno più bisogno di costanti attenzioni, quindi mai dire mai, potremmo davvero cominciare a rivederla più spesso.