alessia-pifferi-esce-dall’isolamento.-ecco-cosa-le-hanno-fatto-in-carcere,-aggressione-tremenda

Alessia Pifferi è in isolamento perché è stata picchiata in carcere. Lei è la mamma della piccola Diana, che è stata trovata morta in casa dopo essere stata abbandonata. La donna infatti aveva deciso di allontanarsi per una vacanza, senza considerare le sorti della sua bambina. Adesso la sua vita in prigione non deve essere affatto semplice. A raccontare l’accaduto è stata il suo avvocato, Solange Marchignoli: “Alessia Pifferi è in isolamento perché l’unica volta che non era isolata, l’hanno menata. Il giorno dopo l’udienza, la signora ha cercato di raggiungere una suora quindi deve aver fatto alcuni gradini da sola e le altre detenute l’hanno presa dai capelli, schiaffeggiata e menata”.

E’ dura la vita del carcere, ancora di più quando sei colpevole della morte di un infante e le altre carcerate lo vengono a sapere. Alessia Pifferi è costretta a rimanere da sola per salvaguardare la sua salute e tenersi lontana dalle altre prigioniere. Il suo avvocato ha anche raccontato di aver richiesto una consulenza neuro-scientifica. Richiesta che è stata rigettata dal pm: “Dobbiamo valutare lo stato cognitivo della donna, ma per il giudice ciò che potrebbero scrivere i consulenti potrebbe modificare il suo pensiero rispetto al dolo del reato”. Così ha spiegato le condizioni mentali della sua assistita allo stato attuale.

“Alessia Pifferi non è in grado da un punto di vista di struttura intellettuale di rappresentarsi l’evento morte. Dubitiamo della sua capacità di elaborare un pensiero, per questo abbiamo chiesto questo tipo di consulenza”. Non solo, Solange Marchignoli ha molti dubbi riguardo l’interrogatorio cui è stata sottoposta la sua assistita. “Ci serve una trascrizione delle sue parole, non un riassunto sintetico. Quando parlo con la signora Pifferi parlo con una persona che ha un vocabolario diverso, non posso poi leggere termini che si leggono soltanto nei libri di diritto perché vuol dire che c’è qualcosa di strano”.

Secondo Solange Marchignoli è possibile che Alessia Pifferi volesse dire altro, rispetto a quello che è stato poi riportato a seguito del suo interrogatorio. Per questo l’avvocato vorrebbe conoscere la versione integrale delle sue dichiarazioni. Anche davanti al giudice la donna non sarebbe riuscita a reagire nel modo giusto: “Appena arrivata in tribunale ci ha detto di essere spaventata, probabilmente non si aspettava di trovarsi tutte quelle persone. Io indosso guanti di velluto perché quello che è successo davvero in quella stanza, in quei giorni è solo nella mente di Alessia Pifferi”.

La descrizione fatta da Solange Marchignoli è quella di una donna che probabilmente non si è resa conto della gravità di quello che ha fatto. Di una donna che si è trovata faccia a faccia con le conseguenze delle sue azioni, e adesso si ritrova costretta a viverne le conseguenze. Conseguenze molto dure, perché anche in carcere la sua vita è resa difficile dalle altre donne, che non riescono ad accettare il suo reato. Alessia Pifferi potrebbe anche essere innocente a detta del suo avvocato. Ma per il momento la sentenza del giudice è definitiva e la mamma di Diana deve vivere in isolamento.

