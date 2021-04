Alessia Ventura è diventata mamma di Ginevra, gli auguri dei Vip su Instagram

Alessia Ventura è diventata mamma di Ginevra. “È nata la nostra cucciola. Siamo pazzi di te“, annuncia ai fan con un post Instagram. A dicembre la showgirl ha avuto il Covid (e con lei anche il fidanzato Gabriele Schembari), “nonostante tutte le attenzioni. Ho avuto molta paura per la bambina“. La Ventura è stata una letterina di Passaparola, programma del preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Alessia Ventura mamma di Ginevra

L’attrice e modella piemontese è diventata mamma di Ginevra con il papà Gabriele Schembari. La notizia è stata presto condivisa su Instagram con uno scatto in cui si intravede la piccola e un post: “27 aprile 2021 alle 00.16 è nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo Amore mio. Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”.

Numerosi i commenti da parte dei follower e anche del mondo Vip. Alla neomamma sono giunti i messaggi di auguri da parte di Francesco Totti, Adriana Volpe, Samantha Degrenet, Costanza Caracciolo, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Cecilia Capriotti, Natasha Stefanenko, Flora Canto e Francesco Oppini e tanti altri.

Il Covid a dicembre mentre era incinta

Per la ex letterina a dicembre ci sono stati momenti di tensione quando ha scoperto, insieme al compagno, di essere positiva al Covid. “Abbiamo avuto entrambi il Covid a dicembre, nonostante tutte le attenzioni”, ha raccontato Alessia nelle scorse settimane a Diva e Donne, “Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”.

Alessia Ventura: “tornerò a lavorare”

La Ventura ha dichiarato che si prenderà del tempo per se stessa dopo la nascita della sua bambina. Ma tornerà a lavorare il prima possibile: “Mi prenderò del tempo per stare con la bambina quando nascerà, ma poi riprenderò a lavorare, è importante per tutti non perdere il lavoro, è fondamentale”.

Nel corso della sua carriera Alessia ha partecipato a programmi televisivi come ‘Sotto a chi tocca’, ‘Ok, il prezzo è giusto’, ‘Passaparola‘, ‘La talpa‘, ‘I raccomandati’, ‘Controcampo’ e più di recente ‘Mezzogiorno in Famiglia‘.

Chi è Gabriele Schembari, fidanzato di Alessia Ventura

Appassionato di calcio, Gabriele Schembari è un ex portiere che ha militato in serie C. Appese le scarpette al chiodo, Schembari gestisce oggi un servizio di noleggio auto. Prima di conoscere Alessia, Gabriele è stato legato alla campionessa di pallavolo Francesca Piccinini. La relazione con la Ventura è stata ufficializzata ad agosto del 2019, attraverso i social.