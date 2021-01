alessio-boni-il-racconto-shock-della-malattia-:-“la-rabbia-montava-dentro”

L’attore Alessio Boni ha deciso di rompere il silenzio e parlare della malattia che l’ha colpito tempo fa, e insieme alla quale ha trascorso uno dei momenti più difficili della sua vita. Ecco di cosa si tratta.

A tenere banco nel mondo del web troviamo la confessione che non molto tempo fa Alessio Boni in merito alla malattia che ha colpito l’attore, e per la quale ha attraversato il momento più brutto della sua vita.

Alessio Boni, inoltre, ha anche confessato di non esser stato in grado di dare il meglio di sé sul set, provando una profonda rabbia dalla quale faceva fatica a liberarsi.

La confessione di Alessio Boni

In occasione della lunga intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere, Alessio Boni ha voluto condividere con i fan il racconto di uno dei momenti più difficili della sua vita derivante dalla fine di un’importante storia d’amore. La sofferenza per l’attore è stata tanta, una rottura devastante che per diverso tempo non gli ha permesso di lavorare serenamente.

L’attore, parlando della sua ex ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Lei era l’essenza del piacere e il mio veleno, era la mia ossessione… Non sarò mai in grado di spiegare perché proprio lei. Mi aveva sorpreso, autonomo era partito il sogno: forse è l’anima gemella”.

La fine di un amore importante è sempre difficile da superare, e questo lo sa benissimo Alessio Boni che non riusciva a dare sfogo alla sua rabbia, al dolore e alla delusione… un mix di emozioni dei quali non sapeva più come liberarsi.

Un ruolo decisivo, in questo caso l’ha avuta il fratello Andrea, che da qualche tempo a questa parte ha preso i voti diventando un sacerdote. Lo sfogo con il fratello è cominciato da una semplice domanda “Cosa c’è?”, e l’attore ha poi raccontato: “E tu non puoi mentire, racconti tutto. Lui è migliore di tutti gli analisti, una manna dal cielo. È uno che si sa donare. Io parlavo e nelle sue sospensioni, nei suoi mmmh, nei suoi silenzi prolungati trovavo le risposte”.

Il racconto dell’attore finisce con la seguente confessione: “È stato un periodo oscuro. Però, se tornassi indietro, sceglierei di attraversarlo ancora. Sì, in fondo a quella donna di cui non pronuncerò il nome devo dire grazie, perché è per merito suo se in pochi mesi sono cresciuto, da ragazzo sono diventato un uomo”.

