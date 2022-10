Alette di pollo sfiziose al forno. Come condirle prima di infornare per farle ancora più golose per una cena veloce

Le alette di pollo sono un ingrediente economico e di facile reperibilità; semplici da cucinare in tantissimi modi, alla griglia, in padella o al forno, ed essere accompagnate dalle varie salse come maionese, allo yogurt, ketchup e salsa barbecue: piacciono proprio a tutti!

Un grande classico che non stanca mai, sono le alette di pollo piccanti, stuzzicanti e appetitose, cotte al forno, sono ideali da gustare in una cena informale con amici, o davanti alla TV, come si vede nei programmi TV americani; una ricetta semplicissima, pronta in poco tempo e con pochissimi passaggi, un piatto leggero e saporito, da servire senza particolari accorgimenti come apparecchiare la tavola o utilizzare posate: si consumano direttamente con le mani. Ecco qui la ricetta!

Alette di pollo piccantissime

Ingredienti

12 ali di pollo

1 cucchiaino di paprika

un cucchiaino di aglio in polvere ed a scaglie

1 cucchiaino di peperoncino in polvere e tritato

un rametto di rosmarino tritato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Fiammeggiate le ali di pollo in modo da eliminare del tutto l’eventuale peluria e piumette rimaste, e tamponatele un pochino con della carta da cucina;

mettetele in una ciotola, ed aggiungete peperoncino in polvere, rosmarino, aglio, sale e pepe, e cospargete con un filo d’olio, mescolando bene per insaporire le alette.

Occorre sempre marinare le alette, un’operazione semplice ma necessaria, per mantenerle morbide: lasciatele marinare per un’ora, quindi trasferite il tutto su una teglia ricoperta di carta forno e cuocete a 180°C per 30 minuti. Servite le alette di pollo piccanti ancora calde, accompagnate da salsa ketchup e fette di pane.

