Alex Belli asfaltato da Clarissa Selassiè: “Ha detto cose false, molto cheap”

Alex Belli nel mirino della ex gieffina: “Io e le mie sorelle ci siamo rimaste male”

Il popolare attore a Le Iene ha fatto alcune rivelazioni choc sulla sua vita privata lasciando tutti senza parole. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore è tornato sotto i riflettori dopo ciò che ha detto Clarissa Selassiè sul suo conto nel programma web Casa Chi. Difatti quest’ultima ha rivelato che lei e le sue sorelle sono rimaste davvero male che in una recente ospitata in Tv si sarebbe inventato cose sulla rottura tra Lulù e Manuel:

“Ci siamo rimaste molto male…Ha detto cose fake…Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è lasciata mentre era da lui in studio. Cosa falsa…”

Clarissa Selassiè non le manda a dire all’attore: “Ha avuto un comportamento cheap”

La giovane principessa etiope è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Alex Belli. Difatti sempre a Casa Chi ha poi dichiarato di credere che il popolare attore, il quale ha fatto alcune confessioni intime a Le Iene, avrebbe sfruttato un po’ la situazione tanto per essere invitato in Tv e farsi quindi qualche altra ospitata:

“Ha sfruttato questa cosa per farsi le ospitate. Ho trovato il suo comportamento molto cheap…”

Successivamente la ragazza ha anche colto la palla al balzo per rivelare di averlo contattato privatamente per chiedergli il motivo per cui si sarebbe inventato tutte queste cose sulla rottura tra Lulù e Manuel. E quest’ultimo pare le abbia risposto che l’avrebbe fatto solo per ‘business’: “Lui ai miei messaggi ha risposto ‘vabbè dai, ma lo sai questo è business è il nostro lavoro’…”

L’attore non ci sta e replica alla principessa etiope: “Non mettetemi in mezzo nelle vostre cose”

A stretto giro è arrivata anche la replica di Alex Belli, il quale non le ha mandate a dire a Clarissa Selassiè. Difatti il popolare attore ha scritto un lungo post su twitter in cui ha chiesto gentilmente a lei e alle altre due sorelle di non essere messo in mezzo in situazioni a lui estranee:

“Non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte e che non ho mai detto…”

L’uomo ha poi pubblicato anche uno screen di una chat tra lui e Clarissa in cui ha dichiarato di non aver preso le parti né di Lulù né di Manuel inventando chissà cosa.

