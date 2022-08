Alex Belli, drastica decisione: “Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv”

L’ex concorrente del noto reality show spiazza tutti: ecco cosa ha detto sui social

Il noto e chiacchierato attore Alex Belli nelle scorse ore ha spiazzato tutti, per essersi lasciato andare a una rivelazione inaspettata sui social. L’ex protagonista della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo che una pagina Twitter riferendosi a lui ha scritto: “Se non mi piazzano questo b*s*ar** in qualche programma della prossima stagione televisiva faccio la pazza”, ha rotto il silenzio con queste parole:

“Invece mi sa che mi prenderò un anno sabbatico dalla televisione generalista”.

L’annuncio di Alex Belli lascia senza parole: lunga pausa dal piccolo schermo?

Alex Belli un ex chiacchierato concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha annunciato sui social la sua intenzione di stare lontano dalla tv per un anno, dopo essere stato parecchio al centro del gossip per il discusso triangolo amoroso formato con Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore che desidera avere un figlio ha fatto rimanere quindi parecchi utenti della rete senza parole con la sua inaspettata affermazione, soprattutto perchè c’è chi si aspettatava di rivederlo presto sul piccolo schermo magari nel reality show di Alfonso Signorini con qualche altro ruolo. Purtroppo il noto conduttore non ha affidato alcun incarico all’ex gieffino, che di recente ha pubblicato il suo singolo estivo dal titolo “Amore libero”. Intanto il 39enne dopo i rumors circolati in rete, non è stato inserito nel cast della prossima edizione del talent show di Rai 1 che vede al timone Carlo Conti.

L’attore confessa: “Posso tornare quando voglio al Grande Fratello Vip”

Nelle scorse settimane, invece l’attore che al matrimonio degli amici Mirko Gancitano e Guenda Goria avrà un ruolo speciale, in un’intervista rilasciata ai microfoni di SuperGuidaTv, e alla domanda se tornerebbe nella casa di Cinecittà in cui si è distinto per i suoi modi di fare teatrali ha risposto: “Posso tornare quando voglio”. Dopo aver sottolineato che nella sua vita non ha mai rinnegato nulla di quello che ha fatto, ha affermato: “Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo”. Inoltre ha sottolineato: “Le incursioni sono molto interessanti”. Intanto c’è chi è convinto che l’attore farebbe un passo indietro rinunciando quindi a prendersi una pausa dalla tv, qualora dovesse ricevere qualche proposta interessante.

