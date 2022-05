Alex Belli e Delia Duran danno scandalo: dettagli piccanti sulla loro intimità

Le Iene, la coppia non lo nasconde: “Ecco quante volte facciamo l’amore”

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. In questa occasione i conduttori hanno lanciato un servizio in cui diversi vip hanno parlato della loro intimità. E ovviamente tra questi non poteva mancare la coppietta composta da Delia Duran ed Alex Belli. Tra le tante domande poste ai due è stato anche chiesto quante volte solitamente fanno l’amore in una settimana. E la popolare attrice e modella venezuelana ha subito risposto di andare a letto con suo marito almeno 12 volte. Quest’ultimo al suo fianco, dopo essersi fatto una risata, ha subito voluto far sapere alla iena che in effetti la moglie è decisamente impegnativa: “Lei è molto impegnativa, fidatevi…”

Delia Duran ed Alex Belli senza freni sulla loro intimità: “Il posto più strano dove abbiamo fatto l’amore”

Successivamente è stato chiesto alla coppietta di innamorati di dire qual è stato il posto più strano dove hanno fatto l’amore in tutti questi anni insieme. I due a Le Iene non hanno fatto mistero che una volta presi dalla troppa eccitazione non sono riusciti a trattenersi e hanno fatto l’amore in un bagno di un aereo: “Il posto più strano? In bagno sull’aereo…” Successivamente la iena ha chiesto ai due innamorati quanto solitamente durano i loro rapporti. E la showgirl venezuelana e l’attore, il quale non è più amico di Soleil Sorge, hanno subito dichiarato che solitamente i loro rapporti durano dai quindici ai trenta minuti più o meno: “Quindici minuti…Mezzoretta…”

Alex Belli fa una confessione intima: “Non ho mai fatto cilecca”

La iena ha poi chiesto al popolare e discusso attore se è mai successo che nell’intimità è andato in bianco. E quest’ultimo ha subito risposto negativamente: “Non ho mai fatto cilecca in vita mia…” L’intervistatore ha anche colto la palla al balzo per chiedere a Delia Duran se ha mai finto un orgasmo con suo marito o in generale. La donna ha risposto affermativamente, tenendo però a precisare che è successo molti anni fa. L’uomo ha confermato: “Si, penso di sì…”

