alex-belli-si-lascia-andare-ad-una-confessione-sui-rapporti-‘intimi’-con-delia-duran:-tutti-di-stucco

Alex Belli si lascia andare ad una inedita confessione sui rapporti ‘intimi’ con Delia Duran: sono rimasti tutti di stucco.

Alex Belli si lascia andare ad una confessione intima su Delia Duran. (Fonte Instagram)

Temptation Island è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. In estate, quando moltissime altre trasmissioni sono ‘in vacanza’, quello con il docu reality di Canale 5 è un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori, che si appassionano alle storie dei protagonisti. In attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata di questa edizione, scopriamo qualche curiosità su un’ex coppia del programma.

LEGGI ANCHE —->Temptation Island, Valentina e Tommaso stanno ancora insieme? Spunta un indizio clamoroso

Hanno partecipato alla versione ‘vip’ della trasmissione targata Maria De Filippi: oggi sono più uniti che mai e, tra di loro, la passione è molto viva. A confessare alcuni dettagli è stato proprio lui in un’intervista a Nuovo. Di chi parliamo? Semplice: Alex Belli e Delia Duran. Scopriamo di più.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

“Facciamo l’amore due o tre volte al giorno”: le confessioni di Alex Belli su Delia

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran. L’attore e la modella si sono sposati qualche settimana fa, dopo tre anni di amore. Il segreto? Avere una sana e costante intimità. A rivelarlo è stato proprio l’attore di Centovetrine, che intervistato da Nuovo ha svelato alcuni dettagli della sua vita di coppia con Delia: “Se la passione è importante? Assolutamente sì. Avere una sana e costante intimità è la chiave di tutto. Delia e io facciamo l’amore due o tre volte al giorno”.

Queste le parole di Alex Belli, che però aggiunge quanto sia importante avere anche i propri spazi, non essere pressanti e condividere insieme progetti di vita privata o lavorativa.

Fonte Foto: Instagram

Insomma, un amore con la A maiuscola, quello tra Alex e Delia, a cui Temptation Island non ha fatto altro che rafforzare il loro rapporto. Sarà lo stesso anche per le coppie che si sono messe in gioco quest’anno? Appuntamento a lunedì, 12 luglio, in prima serata per scoprire tutte le novità della prossima puntata.