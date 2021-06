Alex Belli sposa Delia Duran e svela: “È successo qualcosa di pazzesco”

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati. Lui: “Quando l’ho vista con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore”

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati. Dopo tre anni d’amore i due hanno pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici. A raccontare l’evento sono proprio gli sposi che in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ripercorrono i momenti più belli del loro matrimonio. Alex Belli spiega che non pensava che si sarebbe mai risposato, ma a quanto pare l’amore per Delia Duran lo ha portato nuovamente all’altare. “È successo qualcosa di pazzesco, come uomo sono cresciuto più con lei che nel resto della mia vita!”, ammette l’attore, raccontando di aver scelto un rito religioso per la cerimonia, ufficiato da un prete amico della coppia, ma che successivamente ripeteranno tutto al comune. Ricordando il momento in cui ha visto la sua sposa, Alex Belli confessa: “Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore”.

Alex Belli su Delia Duran confessa: “Lei è l’anello che mancava nella mia vita”

Alex Belli e Delia Duran ricordano con grande emozione il loro matrimonio, tenutosi lo scorso 26 giugno. Delia racconta che il momento più emozionante di tutta la cerimonia per lei, è stato quello in cui suo marito le ha letto una lettera davanti a tutti arrivando a commuoversi. Alex Belli, che potrebbe partecipare al GF Vip, ammette che in quel momento si è fatto prendere dall’emozione come mai gli era capitato. L’attore attraverso poche righe ha voluto esprimere tutto l’amore che prova nei confronti di Delia Duran. “Lei è l’anello che mancava nella mia vita e fortunatamente l’ho incontrata”, sottolinea Alex Belli.

Alex Belli pronto per un figlio con Delia Duran: “Speriamo arrivi”

Alex Belli e Delia Duran unendosi in matrimonio hanno coronato il loro desiderio di diventare una famiglia. L’attore ribadisce che in realtà il matrimonio non è che uno degli obiettivi che lui e Delia sperano di raggiungere nel corso della loro vita insieme. Alex Belli spiega che il loro progetto di vita insieme è iniziato quando si sono conosciuti, e ad oggi dopo il matrimonio, l’attore spera di poter allargare la famiglia: “Speriamo arrivi anche un piccolo Belli!”.