alex-belli-svela-a-soleil-cosa-gli-hanno-detto-gli-autori-nel-confessionale

Si continua a parlare del Grande Fratello vip e soprattutto di una delle coppie più discusse di questa edizione del reality di Canale 5. Stiamo ovviamente parlando di Alex Belli e Soleil Sorge i quali almeno inizialmente sembra avessero intrecciato una bellissima amicizia che però adesso è sfociata in qualcosa di più. Se ne è parlato abbondantemente in puntata di questa loro relazione piuttosto particolare, ma poi qualcosa è accaduto anche nel dopo puntata. Nella notte di lunedì sembra che Alex abbia confessato alla Sorge di aver avuto voglia di lasciare la casa del Grande Fratello vip ma a quanto pare gli autori in Confessionale avrebbero detto qualcosa che di fatto ha fatto cambiare idea all’attore. Ma di cosa si tratta?

Grande fratello vip, Alex Belli fa una confessione a Soleil Sorge nella notte

Ebbene, nella notte di lunedì Alex ha parlato a lungo con Soleil sorge spiegandole di aver effettivamente pensato di lasciare la casa ed ha aggiunto che qualora la moglie Delia Duran fosse tornata in studio per un confronto molto probabilmente sarebbe anche uscito dal reality. L’attore però avrebbe anche raccontato a Soleil di aver avuto una chiacchierata con gli autori in Confessionale e pare che abbia addirittura svelato che cosa è stato detto.

La chiacchierata tra ALex e gli autori del reality all’interno del confessionale

“Oggi sai cosa mi hanno detto? ‘Belli, dove vai?‘. Ho detto che volevo andarmene. E loro ‘no, no, no aspetta, invece hai tanto da raccontare‘. E infatti devo avere il tempo per raccontare meglio la storia. Qui parliamo di dinamiche umane, ma con tempi televisivi. Adesso siamo tutti in un racconto umano, ma anche in un reality. […] Poi mi hanno chiesto della lettera che ti ho scritto. Ho detto loro che non si tratta di una lettera di addio, ma di una cosa che ripercorre il nostro percorso e analizza i nostri sentimenti”. Questo ancora quanto raccontato da Alex. Poi Alex avrebbe aggiunto “Io ho detto anche che se dovesse tornare Delia, non con una telefonata, dal vivo, non la lascerei andare via da sola e sarei andato via. In confessionale mi hanno detto ‘cos’hai Belli?‘. Io ho detto ‘non sto scappando da Soleil, non voglio proprio abbandonare, ma che se verrà Delia, io me ne andrò con lei subito‘. Loro hanno fatto delle considerazioni.”

Alex chiede agli autori di tutelare se stesso e Soleil

Anche poco prima della puntata, sembra che Alex avesse confessato a Soleil di essere andato in confessionale e di aver chiesto qualcosa. “Ho fatto una chiacchiera prima. Con chi? [guarda verso l’alto] Ho chiesto loro di tutelarci“. Queste le parole di Alex, molto probabilmente l’attore si riferiva alle immagini relative a quanto accaduto sotto le coperte qualche sera prima. Alfonso Signorini però, in puntata sembra abbia deciso di parlarne comunque.