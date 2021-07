alex-belli-svela-quante-volte-al-giorno-fa-l’amore-con-delia-duran

Passione alle stelle tra Alex Belli e Delia Duran. La coppia è felice da circa tre anni e più unita e complice che mai. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’attore, diventato noto grazie alla soap opera Centovetrine, ha svelato di fare l’amore con la moglie ben tre volte al giorno. Un vero e proprio segreto, che rende il legame tra i due più forte e unico che mai.

Alex Belli e Delia Duran sono una coppia focosa e a detta dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi avere una sana e costante intimità è la chiave di tutto. Belli ha poi precisato:

“Però non basta: bisogna lasciarsi liberi l’un l’altra, non essere pressanti, e soprattutto, condividere un progetto di vita insieme, sia nel privato sia nel campo lavorativo”

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati sulle colline comasche – con una settantina di invitati tra parenti e amici – nello stesso posto dove hanno trascorso la loro prima notte insieme. La coppia ha scelto la cerimonia religiosa ma non in Chiesa. Tutti e due sono molto credenti e per questo hanno chiesto a un amico prete di officiare.

All’evento hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Guenda Goria e il nuovo fidanzato Mirko, Stefano Sala e Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. Per via del Covid nessun parente di Delia è riuscito a presenziare alla cerimonia ad eccezione della madre.

Per Alex Belli si tratta delle seconde nozze: dal 2013 al 2017 è stato legato alla modella slovacca Katarina Raniakova. Il matrimonio sarebbe finito, a detta dell’indossatrice, a causa dei numerosi tradimenti dell’opinionista di Barbara d’Urso.

Dal 2017 al 2019 Alex Belli ha vissuto un’intensa relazione con l’ex gieffina marocchina Mila Suarez ma la storia è finita quando Belli ha capito di provare un forte sentimento per Delia Duran, conosciuta sul set della fiction Mediaset Furore-Il vento della speranza.

Alex Belli e Delia Duran sono subito entrati in sintonia e neppure l’esperienza a Temptation Island Vip ha scalfito il loro rapporto, così intenso e passionale. Al momento la coppia non intende allargare la famiglia anche se sta facendo le prove generali da genitori con la cagnolina Bella.

I coniugi Belli sono molto concentrati sul lavoro, che condividono. Nel futuro di Alex pure una probabile partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove il 38enne potrebbe mettere in mostra il suo talento canoro.