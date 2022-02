alex-in-lacrime:-la-casa-del-gf-come-set-televisivo.-la-soap-con-delia-e-soleil-continua

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera. Il bell’attore Alex Belli mette in chiaro cosa è successo durante lo sfogo con Soleil Sorge.

Il ritorno del Belli

Dopo essere tornato nella casa del Grande Fratello Vip con l’intento di riconquistare Delia Duran, Alex Belli ha avuto un brutto crollo e ha trovato Soleil Sorge a sostenerlo tra le lacrime.

Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha mostrato quanto accaduto tra i due gieffini poche ore prima, costringendo Belli a spiegare alla compagna alcuni retroscena su ciò che li aspetta lontano da Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Alex Belli fa una rivelazione a Delia Duran

Il Man più famoso del piccolo schermo continua a stupirci con imperdibili colpi di scena, diviso tra l’amore che prova per Delia Duran e l’incapacità di mettere fine alla chimica artistica che lo porta senza sosta verso Soleil Sorge.

Dopo aver ascoltato il durissimo sfogo della bionda influencer, che ha accusato Belli di essere falso con lei solamente per ingraziarsi Delia, l’attore è crollato in lacrime tra le braccia di Soleil, ringraziandola per essergli sempre stata vicina anche nei momenti peggiori.

Alfonso Signorini non ha perso l’occasione di amplificare gli attriti tra questo triangolo e la gelosia di Delia, mostrando in diretta durante la puntata il video incriminato. Nella clip si vede Belli piangere, accarezzato e consolato da Sorge, e si sente anche il gieffino parlare in modo da non essere captato dai microfoni, cosa che logicamente ha scatenato la furia della pantera del Venezuela.

Alex: “Delia tu hai combinato un disastro!”

Conclusa la diretta del Gf Vip, Alex si è visto costretto a spiegare a Delia cosa ha sussurrato all’orecchio di Soleil, spiegando: “Io fuori di qui ho subito di tutto. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera. Io ho dovuto mandare Stella in tv. Non volevo raccontartelo. Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi. Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo, hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto?!”, ha sbottato Alex rivelando così a Delia di aver messo in piazza la relazione passionale a tre con l’amica Stella.

“Sole mi ha sempre difeso, sono distrutto!”

“Per questo motivo ho pianto, perché sono crollato. Mi hai descritto come un mostro e non lo capisci. Mentre Sole in quei momenti mi difendeva qui dentro e per questo stamani ho pianto con lei. Sono psicologicamente distrutto, sto implodendo. Appena finirà tutto non vedo l’ora di andare in vacanza con te lontano da tutta sta roba qui”, ha concluso Belli.

In realtà Alex come dirtelo, ecco vedi anche noi non vediamo l’ora che questa soap si prenda una meritata e possibilmente lunghissima vacanza!

