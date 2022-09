Alex Nuccetelli distrugge Ilary Blasi: “Adesso racconto tutta la verità, Come mi ha rovinato la vita”

Ilary Blasi ha deciso di agire per vie legali contro Alex Nuccetelli, il pr romano molto amico di Francesco Totti. Da quando la famosissima coppia ha annunciato il suo divorzio, l’uomo ha girato diversi salotti televisivi per parlare in difesa del calciatore, attaccando ripetutamente la show girl. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista per il programma radiofonico Turchesando, in cui ha accusato la donna di aver tradito suo marito svariate volte, addirittura parlando di una lunga relazione che la donna avrebbe avuto con uno dei vertici della Mediaset. Illazioni che gli hanno provocato una lettera da parte degli avvocati della presentatrice.

Alex Nuccetelli non ha gradito il fatto che Ilary Blasi sia passata alle vie legali. Il pr avrebbe sicuramente voluto continuare a trattare l’argomento del divorzio pubblicamente, tra uno show e una storia su Instagram. La donna, dal suo canto, resta nel più misterioso silenzio e lascia parlare esclusivamente i suoi avvocati. Una mossa sicuramente intelligente e apprezzata, nonostante non vediamo l’ora di vederla sul piccolo schermo a parlare male del suo ex marito. Intanto, il caro amico di Francesco Totti ha deciso di continuare la battaglia sui social e ne ha parlato ai suoi followers.

“Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia invece ha avuto delle difficoltà abnormi”. Alex Nuccetelli si riferisce sicuramente al fatto che è stato proprio lui a presentare la giovanissima Ilary a Francesco Totti, che all’epoca era all’apice del successo. “E le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa sì che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset”.

Alex Nuccetelli sembra essere convinto che Ilary Blasi sia contro di lui da tempo. Non solo l’ha accusata di avere avuto una relazione con uno dei vertici Mediaset, ma probabilmente anche di averla utilizzata per impedirgli di entrare nel mondo del piccolo schermo. Quindi passa alle minacce: “Forse mi confonde con il marito. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned” termina così, lasciando intendere di avere il potere di rovinare la reputazione della show girl.

Non contento, Alex Nuccetelli ha pubblicato uno scatto che lo ritrae giovanissimo, proprio insieme a Ilary Blasi, nei periodi in cui le ha presentato Francesco Totti: “Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi: ‘Ao, Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di Trevi’ Invece mi diffida: la riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio”. Intanto, i legali della presentatrice hanno confermato l’accaduto: “La Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

Alex Nuccetelli distrugge Ilary Blasi: “Adesso racconto tutta la verità, Come mi ha rovinato la vita” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.