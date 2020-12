Alex Vinatzer, la promessa dello sci azzurro: «Tutto è iniziato grazie al cioccolato»

Per un bambino della Val Gardena, imparare a sciare è una tappa di crescita quasi obbligatoria, che solitamente arriva subito dopo i primi passi. Eppure, per la serie «non sempre il destino è chiaro dall’inizio», ad Alex Vinatzer – giovane promessa dello sci azzurro – quei due attrezzi lunghi e piatti per scivolare sulla neve non convincevano un granché: «Sono sincero, da bambino preferivo altri sport», ci rivela lo slalomista altoatesino, classe ’99, alla vigilia delle gare «casalinghe» in Alta Badia e a Madonna di Campiglio. «Non mi piaceva sciare, per fortuna il mio maestro trovò uno stratagemma».

In che senso?



«Molto semplice, ad ogni giro mi dava un pezzo di cioccolato per farmi continuare la lezione. Poi quando sono cominciate delle piccole gare, mi sono appassionato, forse perché ho un carattere competitivo».

Quindi in cameretta non aveva poster di sciatori mitici.



«In realtà no, anche se l’americano Bode Miller (quattro trionfi mondiali e un oro olimpico a Vancouver 2010, ndr) è stato il mio principale beniamino».

C’è un turning point nella sua carriera? Quando ha capito che lo sci poteva diventare il suo futuro?



«Quando sono andato in Austria a fare il liceo sportivo. Lì, in un certo senso, mi sono detto: “Proviamoci, mettiamoci il massimo impegno e vediamo come va”».

Ed è andata bene: l’anno scorso il primo bronzo in Coppa del mondo, sente la pressione di essere una speranza dello sport azzurro?

«Direi proprio di no, anche se è comunque una responsabilità. Non so se in futuro le cose cambieranno, al momento sono abbastanza tranquillo. Grazie anche alle persone che ho intorno».

Ascolta le parole di qualcuno in particolare?



«Sia Moelgg (38 anni) che Razzoli (36) mi hanno dato consigli importanti. Ma ho la fortuna di essere una persona che sa bene cosa vuole: mi pongo un obiettivo e faccio di tutto per raggiungerlo».

Sacrifici compresi, e da adolescente non è semplice.



«Certo, uscire con gli amici è fantastico, ma sciare per me non ha mai rappresentato un sacrificio. Anzi, in casi come questi finisci per apprezzare di più il tempo libero».

A proposito di tempo libero, cosa le piace fare quando non scia?



«Giocare a ping-pong. Poi, quando il meteo lo permette, faccio delle lunghe camminate: in Vallunga, ad esempio, sono molto legato alla mia terra».

Eppure lo sport la porta spesso in giro per il mondo. Cosa le manca dell’Alto Adige quando è lontano?



«Il cibo italiano è unico. Quando sono negli alberghi, mi capita di sbriciare i piatti degli altri: ecco, posso dire di non aver mai visto dei canederli come quelli che facciamo noi. Infatti non li ho mai presi».

Canederli a parte, cosa non manca mai nella valigia di Vinatzer?



«Non ho portafortuna particolari. Devo piuttosto ricordarmi di mettere tutto il materiale sportivo: una volta mi presentai con due scarpette sinistre, trovai in extremis una destra».

Non ha mai pensato di mollare lo sport? Magari dopo un infortunio o un periodo nero.



«Assolutamente no. Per fortuna non ho mai avuto dovuto affrontare gravi problemi fisici, anche se sono reduce da una fastidiosa appendicite».

Come si sente in vista delle due tappe fra Alto Adige e Trentino di CdM?



«Sono gare per me speciali e ci tengo a far bene, seppur non sia al massimo della condizione dopo l’intervento. Non mi pongo un obiettivo specifico, però punto ad un bel piazzamento».

Pensa mai alle Olimpiadi invernali italiane del 2026?



«Ogni volta che sento qualcuno che ne parla, dentro di me si accende il sogno. Mancano ancora più di cinque anni, sono tanti: però i Giochi sono comunque una bella motivazione. Intanto penso ai Mondiali di Cortina».

Un passo alla volta, costruire il futuro.

