Alex Zanardi, “Non è semplice” parla la moglie: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni

Alex Zanardi, noto pilota e paraciclista, ha iniziato ad appassionarsi di motori fin da bambino. Trascorse la sua infanzia a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e da giovanissimo dimostrò una particolare predisposizione proprio per lo sport su quattro ruote, appassionandosi ben presto alla Formula 1.

Dopo pochi anni di pratica, Zanardi cominciò a ottenere i primi riconoscimenti importanti, riuscendo ad accedere nei primi anni Ottanta al campionato nazionale.

Tuttavia, come sappiamo, la sorte avversa gli procurò un incidente che gli cambiò radicalmente la vita. Il campione partecipò tra gli anni Novanta e il Duemila ad altre svariate competizioni. Ma fu nel 2001 che la gara non finì bene. In quell’occasione perse infatti il controllo della sua vettura che venne presa in pieno dal collega Tagliani.

L’infortunio, purtroppo, gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Un dramma che, però, non gli impedì di guardare avanti e di continuare a gareggiare nel paraciclismo. Chi lo conosce bene, d’altra parte, sa quanta forza e ottimismo caratterizzano la sua persona.

Il pilota non si è ancora ripreso: è una lunga convalescenza

Il destino però non lo ha lasciato in pace. Infatti, l’anno scorso, in Toscana, proprio durante la staffetta Obiettivo Tricolore, andò a sbattere contro la pedalina del camion che veniva dal lato opposto.

Comunque sia, in questi giorni, ci sono alcune novità riguardo proprio alle sue attuali condizioni di salute. La moglie Daniela, quindi, ha rilasciato una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue precise parole:

“Sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero”.

La coniuge, inoltre, ha anche raccontato i momenti difficili che Alex ha dovuto affrontare subito dopo quel fatidico sinistro. Ha parlato, quindi, dei numerosi interventi di neurochirurgia a cui si è sottoposto. Al momento, ha proseguito, Alex ha almeno la possibilità di effettuare gli allenamenti.

Inoltre, ha spiegato che attualmente il pilota, seppur non riesca ancora a parlare, può comunicare con chi gli è vicino. Il coma, d’altra parte, gli ha fatto perdere temporaneamente l’elasticità delle corde vocali che pian piano dovrà recuperare.